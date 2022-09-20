Бабаев: ЦСКА надо идти от матча к матчу и не гоняться за какими-то призраками в виде «Зенита»

«Надо идти от матча к матчу и не гоняться за какими-то призраками в виде “Зенита”. Просто надо стараться побеждать в каждой игре. Понятно, что если терять очки, как с “Торпедо”, то говорить о первом месте достаточно сложно. Но ничего страшного глобально не произошло. Повторюсь: можно извлечь полезный урок из этого, потому что ребята сами не понимают, как это произошло. Но точно хочется верить, что впредь подобное повторяться не должно. Понятно, что можно выиграть и проиграть в любой игре, но уровень самоотдачи, борьбы на каждом участке поля должен быть максимальным от стартового свистка до финального», — приводит слова Бабаева «Известия».