«Не ожидал, можно сказать, даже в шоке». Карпин — о втором месте «Ростова» в таблице РПЛ

«Конечно, не ожидал, что будем вторыми, можно сказать, даже в шоке. Всё, чего команда добивается, неожиданно и классно, но я уверен, что никто не ожидал, даже сами мы. По сравнению с прошлым сезоном из новых у нас только Уткин и Чернов. Все остальные футболисты были в том сезоне, не было трансферов за 6−10 миллионов.



Мы тренируемся, конечно, но восстановительный и выходной день часто проходит в дороге, и заслуга полностью лежит на футболистах. Они не ноют, не переживают, понимают, всё понимают. И когда будет по‑другому — неизвестно. Можно либо сесть и плакать, какие мы бедные и несчастные, либо принять как данность и не обращать на это внимание. Всё, что происходит сейчас, на совести футболистов.



Когда говорить о высоком? Когда наберём где‑то 35 очков, тогда, может быть, будем думать не о вылете, а о чём‑то высоком. С кем было сложнее всего? С “Крыльями Советов”. По тому, как складывалась игра. Эту игру мы провели плохо. Если брать игру со “Спартаком”, там мы играли хорошо, ближе к “четвёрке”, а с “Крыльями” — ближе к “двойке”. И это не зависит от уровня только “Спартака” или “Крыльев”. С усталостью это не связано», — сказал Карпин в эфире YouTube-канала «Коммент. Шоу».