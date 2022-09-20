«Всегда было загадкой: зачем смотреть то, что бесит?» Как теперь живет «Матч ТВ»

Российский телезритель не может посмотреть матчи английской Премьер-лиги, французской Лиги 1 и ещё множество международных соревнований. Но спорта на «Матч ТВ» меньше не стало: недавно генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин писал в своём телеграм-канале, что за август канал самостоятельно произвёл 228 трансляций. Мы с ним поговорили — обсудили не только новые реалии, но и успевшую изрядно пошуметь программу «Есть тема», популяризацию спорта через ТВ и даже Медиалигу.

Потеря трансляций: почему АПЛ ушла, а Бундеслига и Серия А остались? Потерял ли канал финансово?

— Соглашения на показ каких событий были именно расторгнуты, а не приостановлены?

— Таких было всего два. Турниры по реслингу WWE прислали уведомление по электронной почте — и такое право у них было по контракту. И Формула-1, но там отчасти по формальному признаку: были нюансы с оплатой — от Ф-1 недоставало необходимых документов, и они пытались использовать неоплату в качестве причины по выходу из сделки, что нами оспаривалось. Потом они решили вообще уйти из России: отмена Гран-при в Сочи, разрыв отношений с их промоутером, «Росгонками». А там и санкции в Англии подоспели — это фактически и стало основной причиной по прекращению контракта. С остальными же соглашения лишь приостановлены.



— Были ли события, от показа которых канал сам отказался?

— Мы подходим к этому индивидуально — нельзя сказать, что мы отказываемся от всех международных событий, потому что они без россиян неинтересны. Но, например, мы показали чемпионат мира по хоккею — рейтинги там были весьма скромные. Например, недавний чемпионат мира по художественной гимнастике мы не показали, хотя права на это событие были. Чемпионат мира без не просто главных претендентов на медали, а безусловных лидеров, это уже не чемпионат мира — интерес к нему может быть разве что у очень узкой аудитории.



— Что будет с биатлоном?

— Во-первых, у нас есть наши турниры: Кубок России, чемпионат России, Кубок Содружества. Во-вторых, всё это пересекается с Кубком мира, на котором наших спортсменов не будет. Без них показывать международные соревнования по биатлону нет смысла.



— Футбольные еврокубки — единственное, что осталось из международного, где нет россиян?

— Одно из — на тематических каналах, например, показали только что чемпионат Европы по баскетболу, до этого были водные виды спорта. Наблюдаем, что даже сейчас футбольные еврокубковые матчи аудиторно интересны, плюс эти трансляции очень спонсороёмкие. УЕФА вёл себя очень корректно, с ними не было никаких проблем.

Александр Тащин | Источник: РИА "Новости"

— У каждого контракта есть срок окончания. Как он будет регулироваться в случае с приостановкой соглашения?

— Нам прислали бумагу, в которой говорится, что в этом году нам не смогут предоставить сигнал. Выглядит всё так, что этот срок нам потом будет компенсирован.



— Телеканал за этот год не платит?

— Со всеми федерациями у нас разная ситуация: кому-то мы уже внесли аванс, кому-то не успели, а какие-то суммы наверняка будут пересчитаны, когда трансляции будут возобновлены. В целом из-за того, что мы где-то не платим, у нас выровнялся баланс. По этому году весь спонсорский бюджет, который мы должны аккумулировать на наши трансляции, выполнен. Не могу сказать, что финансово из-за ухода соревнований из эфира мы много потеряли.



— Аванс внесли в том числе за АПЛ?

— Да, мы исполнили наши обязательства по этому сезону.



— И эти обязательства на существенную сумму, потому что контракт огромен.

— Не читайте жёлтых газет.

— € 50 млн — не та сумма?

— Не могу разглашать коммерческую информацию.



— Но в этом диапазоне?

— Диапазон большой.



— Потеря АПЛ — самая ощутимая для канала?

— Да, это один из самых топовых турниров, за который мы бились.



— Можно даже сказать: «Выбивали у Okko», — учитывая называемую «жёлтыми газетами» сумму контракта.

— Почему же «выбивали»? Мы вернули АПЛ, так скажем, «на родину». Сейчас мы крайне опечалены тем фактом, что этого сезона у нас не будет: рассчитывали на Премьер-лигу, которая приносит нам хорошие деньги по спонсорским контрактам.

— Решение о приостановке соглашения было принято одномоментно или в процессе переговоров?

— Обсуждали долго, пытались до последнего найти какие-то варианты. Англичане также совещались внутри лиги и в итоге пришли к такому решению. В случаях с трансляциями очень многое зависит от законодательства страны, которой принадлежат права. В Великобритании сейчас очень жёстко регламентированы взаимоотношения с Россией, и даже если лига бы очень хотела остаться, то пойти против законодательства своей страны её руководство не могло. С Эредивизией пришлось приостановить контракт по той же причине: права на чемпионат Нидерландов покупались через компанию, которая находится в юрисдикции Великобритании.



— Не может быть такого, что спустя полгода все, кто сейчас контракты приостановил, придут и скажут: «Не, ребята, давайте всё же расторгать соглашение»?

— Кто же знает? Всё возможно.



— Окей, представим, что пришли и сказали. Что вы будете делать?

— Значит, будем разбираться уже в юридической плоскости.



— Каналу будет положена компенсация?

— У нас прописаны истории возврата денег, но всё это будет решаться уже в судебном порядке.

— Лига 1 тоже не осталась по причине проблем с законодательством или просто «встала в позу»?

— Тут как раз оба варианта сыграли: сначала Лига «встала в позу» (они, кстати, были первыми!) и решила, что их турниров больше никто в России не увидит, а потом и островные санкции включились, сведя на нет попытки правообладателя смягчить позицию французов или повлиять на неё.



— При этом Бундеслига и Серия А остались.

— Мы со всеми в контакте: переговорах, переписках, звонках — у нас целый департамент этим занимается. Серию А и Бундеслигу удалось убедить.



— Какими доводами?

— Простым человеческим общением с правообладателями. Мы платим деньги, и деньги не маленькие. Вопрос агентства, которое продает права, убедить лиги продолжать сотрудничество. В случае с Серией А и Бундеслигой это сработало.



— Нет опасений, что прерывание трансляций, когда на трибунах появляется что-то, связанное с Украиной, может повлиять на руководство Бундеслиги. И сигнал в итоге отключат.

— Опять же — все эти моменты мы обсуждаем. Когда у нас прерывается трансляция, Бундеслига в курсе этого. Объясняем, по какой причине это происходит, говорим, что иначе мы нарушим законодательство нашей страны.



— Прерывание влияет на рейтинг трансляций?

— Глобально — нет. В этом сезоне у нас не было таких трансляций на федеральном канале.



— В прошлом — были.

— Были. Но опять же — не на федеральном канале.

— Учитывая, что Дзюба и Оздоев играют в Турции, не думали о покупке прав на Суперлигу?

— Мы даже возобновили с ними диалог (переговоры о показе Суперлиги были и раньше), но не сложилось.



— Почему?

— По политическим соображениям.



— Турки? По политическим соображениям?

— Санкции-санкции — правообладатель в том числе работает и на территории Великобритании… И именно нам отказались продать, хотя детали были оговорены. Права на трансляции купил телеканал «Футбол».

Популяризация спорта при помощи «Матч ТВ»: «Канал этим активно занимается»

— Из всего списка, что «Матч ТВ» больше не показывает, удивляет чемпионат Беларуси. Тут-то почему?

— У нас много своего контента, которым мы заполняем слоты. Поверьте, спорта у нас точно не стало меньше. В объёмах часов, наверное, даже больше. Мы показываем РПЛ, Первую лигу, женскую Суперлигу…



— Женский футбол смотрится?

— Ну-у-у… Не так хорошо, как мужской, конечно, но смотрится. У него есть перспективы для развития.



— Что нужно сделать, чтобы женский футбол смотрели больше?

— Не только же от нас зависит развитие женского футбола.

— Конечно. Но главная задача вашего канала, о чём вы сами говорили, — популяризация национального спорта.

— Мы этим активно занимаемся, я считаю. Разве нет?



— А как можно измерить уровень популярности спорта в разрезе телевидения?

— Охватами, рейтингами.



— И какие охваты и рейтинги были у «Матч ТВ» за последние полгода, когда из сетки почти в полном объёме ушёл международный спорт?

— Рейтинги у нас снизились — скрывать нечего. Мы потеряли процентов 25−30, потому что аудитория сейчас больше смотрит общественно-политические каналы — «Россию 24», Первый канал. Ещё одна проблема в том, что аудитории зачастую интересны соревнования «наши против не наших». Сейчас этого стало меньше, поэтому к российскому спорту внимание не такое большое. Но это не только наша задача — популяризировать, вкладываться в маркетинг и развитие. Со стартом сезона мы заметили, что аудитория вновь пошла в рост.



— Обрушение случилось в феврале-марте или шло постепенно?

— Постепенно.

Матч женской суперлиги | Источник: Чемпионат.com

— 30% — это немало. Как компенсировать эту потерю? Вряд ли один футбол поможет.

— Что нам ещё остаётся делать? Вкладываться в российский спорт, его маркетинг и продвижение. Совместно с лигами и федерациями мы делаем какие-то коллаборации, проводим встречи. Это ежедневная работа.



— И как она продвигается, по вашему мнению?

— Медленно, но верно.



— Почему медленно?

— Потому что акцент всегда делался на другое.

— То, что мы смотрели в сторону всего иностранного, не развивая ничего внутри страны?

— Не готов комментировать.



— Вы же со мной согласны?

— Я? Нет.



— Вернёмся к акцентам.

— Акцент делался на российских спортсменах в международном спорте. Вы как часто раньше смотрели чемпионат России по плаванию? Наверное, никогда.



— Никогда.

— А теперь будете смотреть.



— Вряд ли.

— Смотря как делать.

«Сейчас у нас появилась прекрасная возможность воспитывать героев внутри страны» | Источник: РИА "Новости"

— Что вы можете сделать такого, чтобы человек, который никогда не смотрел внутрироссийские соревнования по плаванию или прыжкам в воду, включил телевизор?

— Создавать интригу, развивать героев, показывать их чаще.



— Но ведь популяризация национального спорта, главная задача канала, в этом и заключается? Может, нужно было активнее заниматься этим раньше, а не сейчас за пару месяцев что-то придумывать.

— В целом — конечно. Это долгая работа, быстро всё не сделается. Но мы и раньше этим занимались.



— Так вы же сами сказали, что акценты делались на другое.

— Раньше были международные события — объёмы трансляций были такие, что физически всё охватить было невозможно. Сейчас у нас появилась прекрасная возможность воспитывать героев внутри страны.



— То есть раньше этому мешали объёмы международных трансляций?

— Я сказал, что раньше были другие события. Мы не можем охватить всё. Внутренние соревнования показывались, но в меньшем объёме.

— Хорошо. Что сейчас должно зацепить, чтобы человек включил чемпионат России по прыжкам в воду?

— Организация, красивая съёмка. Вы видели американские турниры по плаванию? Посмотрите — там всё очень круто сделано.



— Американский уровень трансляций, кажется, для нас запредельный.

— Не соглашусь. Всегда можно сделать лучше и всегда есть к чему стремиться. Уровень графики, который есть в нашем эфире, вряд ли есть на каком-либо другом федеральном канале.

Новые соревнования и Спартакиада: «Если ничего не делать, то и смотреть никто не будет»

— Во время своего выступления на ПМЭФ вы сказали: «Российско-китайские соревнования — вопрос времени, потому что наши спортсмены занимают лидирующие позиции в мире. Такие соревнования составят конкуренцию международным турнирам, в том числе американским». Звучит как какая-то сказка.

— Почему нет?



— Что вы будете показывать? В чём соревнования России и Китая могут вызывать интерес, если исторически сложилось так, что больше всего зрителей триггерит противостояние россиян и американцев?

— Спортивная гимнастика, синхронное плавание.



— А что ещё?

— Футбол. Он там развивается.



— Они вкладывались какое-то время, вкачивали деньги, а потом поняли, что это «пузырь», который в итоге и лопнул. Сборной Китая не будет на ближайшем чемпионате мира.

— Ну почему? Там большой рынок.



— Как вы его оцениваете — с точки зрения количества населения на один квадратный метр?

— С точки зрения мировой экономики — она сейчас первая в мире. Поэтому развитие спорта в Китае — вопрос времени. Посмотрите результаты китайских спортсменов на Олимпиадах, они всегда в числе лидеров.



— То есть вы хотите, чтобы у нас были объединённые турниры с дружественными странами?

— Как идея — вполне рабочая мысль. У нас хорошо смотрелись художественная гимнастика и спортивная, плавание, лёгкая атлетика.



— Думаете, людям это будет интересно смотреть по телевизору?

— Смотря как это будет сделано. Этим в том числе должно заниматься Министерство спорта. Если ничего не делать, то и смотреть никто не будет.



— Вы поднимали вопрос на уровне властей, что заинтересованы в организации подобных объединённых соревнований?

— Говорили. Сказали, что рассмотрят и подумают. А пока у нас была Спартакиада.

— И как вам её аудиторные результаты?

— Хотелось бы лучше, конечно. Получили столько, сколько и ожидали — честно, мы понимали, что без иностранных спортсменов смотреть Спартакиаду не так интересно. Но с точки зрения организации события, продакшена, который там был, считаю, что мы шикарно отработали. Был один момент: директор ВК «Белогорье» Сергей Тетюхин жаловался, что на матче его команды была одна камера, но Министерство спорта было в курсе, что конкретно этот матч показываем не мы. Кто там с одной камеры снимал, мы до сих пор не знаем. А разошлось так, будто это мы виноваты.



— В целом ощущение, что Спартакиада прошла как-то мимо населения страны.

— Не только от нас зависит продвижение турнира. Должны быть маркетинг, наружная реклама, спортсменов нужно звать в различные шоу. Мы же не одни должны это делать. Мне и так кажется, что больше, чем мы, в России для спорта никто не делает.

— А лиги, федерации? Хотите сказать, что условная РПЛ плохо работает над продвижением футбола?

— Не хочу ничего плохого говорить про коллег — я с ними каждый день общаюсь. Скажу так: всем есть что улучшить. Много вы футболистов видели в эфире «Матч ТВ»? А у себя в редакции на интервью? В Англии в контрактах всё это прописано.



— Вы как обладатель прав на лигу, платящий ей огромные деньги, можете предложить внести такой же пункт.

— Думаете, мы не предлагали? Предлагали.



— Лига не готова гарантировать такой пункт?

— Есть определённые нюансы со стороны клубов. Но мы понимаем, что такой уровень сотрудничества был бы взаимовыгодным для обеих сторон. Может, сейчас пример Медиалиги что-то изменит.



— Ну вот «Фонбет» пришёл и дал за права на Кубок России огромную сумму, ещё сверху — миллиард на маркетинговые активности. Насколько рискованна в таких условиях эта сделка?

— Кубок России проводит РФС — посмотрим, что будет. Мы в этом случае в первую очередь ждём экономическую отдачу в виде спонсорских денег — в том числе от «Фонбета».

Финал Кубка России | Источник: Чемпионат.com

Чемпионат мира: «Все матчи можно будет посмотреть в повторах на “Матч ТВ”»

— Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» купили права на показ ЧМ-2022 за $ 39 млн. Каждый из каналов должен заплатить по $ 13 млн?

— Я не могу раскрыть ни свою коммерческую тайну, ни других каналов. Скажу лишь, что права стоят немаленьких денег. Контракт был подписан ещё в 2019-м.



— Также РБК писал, что глава «Телеспорта» Пётр Макаренко получил агентское вознаграждение…

— Ничего не знаю — до меня покупались права.



— Но про то, сколько уже выплачено по контракту, вы знаете?

— Бóльшая часть уже точно выплачена.



— Как в нынешних условиях вы переводите деньги западным партнёрам? Клубы РПЛ испытывают с этим проблемы.

— Оплачиваем через банковский счёт — у нас этим занимается целая финансовая служба.



— У вас уже есть понимание, как будут делиться матчи?

— Пока ещё не делили, но могу точно сказать: на «Матч ТВ» будет большое количество футбола.



— Большóе или бóльшее?

— Большóе. Прямые трансляции будем делить поровну, но все матчи можно будет посмотреть в повторах на «Матч ТВ».

— Стоит ли ждать хороших рейтингов, если на чемпионате мира не будет России?

— Это масштабное событие, которое выходит за рамки привычного спорта. Сборная Россия не первый раз не будет участвовать в чемпионате мира, и раньше на цифрах это не особо сказывалось. Рассчитываем, что пройдёт очень хорошо. Конечно, рейтинги домашнего ЧМ вряд ли удастся повторить, но всё равно ожидания позитивные. По Евро у нас были хорошие показатели.



— «Матч ТВ» должен был давать сигнал финала Лиги чемпионов, что обычно делает УЕФА. Как вы так договорились?

— Мы должны были заказывать продакшен у УЕФА: либо платить им, либо производить самим. Чтобы производить трансляцию самостоятельно, нужно было это право заработать. Мы проводили несколько тестовых матчей, которые снимались по стандартам УЕФА — там есть свой брендбук, в котором указано всё: количество камер, их расположение. Целая наука по съёмке матчей. Мы снимали по этим стандартам матчи «Зенита» в Лиге чемпионов, УЕФА всё понравилось — сказали, что «Матч ТВ» станет основным бродкастером финала ЛЧ, то есть будет давать сигнал на весь мир.



— Вы бы на этом что-нибудь заработали?

— Нет, но зато не потратили бы на производство сигнала.

— Этот опыт можно как-то переложить и на дальнейшее производство трансляций?

— Мы так показывали Кубок России и Суперкубок, но вообще это огромные затраты: на количество камер, людей. Каждую трансляцию мы не потянем так организовывать ни технически, ни финансово. Плюс не на каждом стадионе это возможно.



— Но топовые матчи? Условно «Спартак» — «Зенит».

— Подумаем. Сейчас у нас просто такое количество трансляций, которые мы производим сами… В августе своими сила произвели 228 трансляций. За одни выходные была 41 трансляция. 41! И при этом штат у нас не увеличился.



— Ну зарплату-то хоть сотрудникам подняли?

— Коммерческая тайна.



— Раз уж мы заговорили о трансляциях, моего коллегу Григория Телингатера уже давно мучит вопрос: почему на некоторых матчах съёмка производится через сетку? Ещё и порой дырявую.

— Так. Не снимать так больше?



— Это не выглядит колхозно?

— Хорошо, больше не будем. Уточню у коллег, почему они так снимают.

«Почему на некоторых матчах съёмка производится через сетку?» | Источник: Чемпионат.com

Монополия спортивного ТВ: «Остались только лучшие»

— Вы были против Кубка лиги, потому что…

— Потому что мы за Кубок России.



— Разверните мысль, пожалуйста.

— При наличии чемпионата России и Кубка России появление ещё одного турнира размывало бы аудиторию — непонятно, за чем следить, какие турнирные значения у этого Кубка лиги. Не факт, что он был бы через год. Когда-то такой турнир уже был — продержался всего один сезон. Тогда в нём играли одни дублёры, скорее всего, сейчас было бы так же. Вряд ли клубы потянули бы три турнира, тем более когда один из них с непонятной мотивацией и перспективами.



— Вас только это смутило?

— В том числе. А ещё то, что мы заплатили за РПЛ. Кто бы это транслировал?

Играют «Спартак» и «Зенит» | Источник: Чемпионат.com





— У нас один спортивный телеканал. Когда-то было несколько вариантов на кнопке — тот же 7ТВ, «Спорт».

— Так. Если бы 7ТВ было выгодно транслировать спорт, они бы закрылись?



— Хотите сказать, что транслировать спорт в России финансово невыгодно и вы занимаетесь благотворительностью?

— Не знаю — надо у 7ТВ спросить.

— Так их больше нет.

— Да, остались только лучшие.



— Давайте вернёмся к Кубку России. Алаев говорил, что большинство клубов изначально склонялись к варианту с «Яндексом», но потом пришёл «Фонбет» и дал больше денег.

— Насколько?



— Миллиард.

— Ну, хорошо.



— Это так? Поправьте, если нет — я же бумаги в глаза не видела.

— Я тоже не видел. Вот наше предложение я знаю: у нас было определённое количество матчей, денег, которые мы готовы платить. Более того, в той истории, где был «Яндекс», тоже были мы! Предполагалось, что трансляции просто будут делиться. В итоге РФС выбрал связку «Фонбет» + «Матч ТВ». Или что надо было сделать? «Яндексу» отдать?



— Можно было поделить их.

— Зачем?



— Чтобы охватить больше аудитории, открыть новую площадку.

— «Кинопоиск» ретранслирует канал «Матч ТВ», где можно будет посмотреть Кубок России. «Яндекс» бы показывал там же — по платной подписке. Где же тут популяризация футбола? Это была платная модель показа футбола. Для нас это невыгодная история: показывать 50 матчей или 25. А сейчас, скорее всего, мы покажем на федеральном канале даже больше 50 игр.



— Почему?

— По тому календарю, который составляет РФС, мы понимаем, что можем показать больше.

Права на РПЛ: «Это наша инвестиция в развитие футбола»

— Вы не считаете, что права на РПЛ — это пузырь?

— Какое громкое слово. Мы предложили столько, сколько предложили, и лига согласилась.



— Нет ощущения, что канал переплатил?

— А как это вы оцениваете?



— По цифрам. От 1,7 до 7,7 млрд — это колоссальный рост, в 4,5 раза. При этом особых причин, кроме конкуренции с Okko, как будто не было.

— Таких сумм в контракте нет.



— А какие есть?

— Да какая разница? Сумма некорректная.

— Допустим. Но огромный рост вы не можете отрицать.

— Да, он есть. Это наша инвестиция в развитие футбола.



— Очень благородная инвестиция.

— Вы, когда приходите покупать какой-то товар, не восклицаете же, почему он столько стоит. Либо берёте, либо нет. Соответственно, мы так же взяли права на российский футбол. Могли не брать.



— Тогда взял бы Okko, получается, вы перебивали их предложение.

— Мы дали столько, сколько дали. На текущий момент считаю, что мы справедливо оценили российский футбол.



— То есть вы верите в его развитие.

— Как будет развиваться ситуация дальше, мы с вами не знаем. Но я вообще верю в силу российского спорта.



— Это искренне или вас должность обязывает?

— В этом году будет 21 год, как я работаю на российском телевидении. Из них 18 лет провёл в ВГТРК. Я правда верю в российский спорт, российский футбол и российского зрителя.



— Звучит очень патриотично.

— Да, я патриот своей страны.

Александр Тащин и Тина Канделаки | Источник: Чемпионат.com

«Есть тема». «Всегда было загадкой: зачем смотреть то, что бесит?»

— Вы считаете вопиющей несправедливостью, что Россию отстранили от международного спорта?

— Конечно.



— Тогда почему в программе «Есть тема» депутат Роман Терюшков говорит, что отъезд Арсена Захаряна в Англию — это предательство?

— Это его личное мнение. Вы программу смотрели?



— Я на ней даже однажды была.

— Вам дали высказать своё мнение?



— Да.

— А эту программу смотрели? Там было не только мнение Романа Терюшкова. Если вы думаете, что в шоу зовут людей только с одним мнением, это не так. Редакторы стараются звать гостей с разными взглядами.



— Но не всегда так получается.

— Не всегда приходят.



— Вам нравится эта программа?

— Если бы не нравилась — её бы не было.

Антон Анисимов | Источник: Чемпионат.com

— Почему на спортивном канале появилась потребность создать аналог «60 минут» и «Вечера с Владимиром Соловьёвым»?

— Такого жанра на спортивном канале не было. Понимаете, в каждом интервью меня спрашивают про программу «Есть тема». Значит, она трогает и цепляет.



— Скорее, многих триггерит и раздражает. Похоже на какое-то фрик-шоу, куда приходят совершенно далёкие от спорта люди вроде Джигурды и Сергея Зверева.

— А почему нет?



— Но что Джигурда может сказать про спорт, если его единственная связь со спортом — жена-фигуристка?

— Ну, например. Смотрите, гости бывают разные. Мы с вами уже пять минут это обсуждаем, будем, видимо, ещё десять. Эта программа обсуждается, цепляет, триггерит, как вы говорите. Вы же меня не спрашиваете про «Тотальный футбол».



— Потому что это программа о спорте на спортивном канале. Но зачем на спортивном канале в студии Джигурда?

— Для повышения рейтинга. Чтобы все пообсуждали.

— Но это обсуждение с негативной окраской.

— А как вы это измеряете?



— Читаю ленты социальных сетей.

— Всегда было загадкой: зачем смотреть то, что бесит? Каждый день комментируют одни и те же люди: включают, плюются и пишут: «Какой ужас, какой ужас».



— То есть в этом и была ваша задача?

— Моя задача была в том, чтобы программа была резонансной, чтобы её смотрели.



— Отдельная история — название программ. «В душе не IBU», «Иуда из ютуба», «Украина головного мозга», «Русский мир», «Иуда на Пафосе». Нормально, что такое появляется в эфире федерального канала?

— Они же цензурные.



— «В душе не IBU»?

— В душе не ай-би-ю. Всё цензурно.

«В душе не IBU» | Источник: Чемпионат.com

— А называть человека иудой в прямом эфире — это нормально?

— Риторический вопрос.



— Вы лично слушаете, что вообще обсуждается на программах, вам нравится?

— Когда-то да, когда-то нет. Поэтому мы собираемся с Антоном на летучках и обсуждаем.



— Во время эфира можно собрать целый набор: «нахер, обосрал, гомосеки, предатели, иуды». Это некий речевой либерализм, допустимый в программе такого уровня, или все же не самые приемлемые вещи для федерального эфира?

— Такая риторика мне тоже не нравится — некрасиво. Задача Антона это регулировать, что мы регулярно с ним обсуждаем. Когда-то получается, когда-то нет.



— Вы бы хотели, чтобы в этой программе что-нибудь изменилось?

— Мне бы хотелось гостей ярче. Тех же известных спортсменов.

— Как вообще соотносится тезис, что спорт вне политики…

— Сейчас это не так. Сейчас спорт — часть политики.



— Складывается ощущение, что «Есть тема» стала рупором государственной риторики на спортивном канале. Как будто вы, будучи федеральным каналом, обязаны придерживаться определённой медийной политики.

— Безусловно, мы должны пропагандировать национальные ценности — в том числе через такие программы.



— Через политизированные ток-шоу?

— Сложно сказать, спортивная это программа или политическая. Это ток-шоу.



— Там много политики.

— Да, потому что спорт — часть политики.



— В августе «Есть тема» попал в десятку лучших программ (восьмое место) за 5-е число. Но тогда ведущим был не Антон Анисимов, а Тимур Журавель — эфир был про «Факел». Вам это о чём-то говорит?

— О чём?



— Возможно, «Есть тему» о футболе смотрят больше, чем «Есть тему» с Джигурдой.

— Надо смотреть по мужчинам — это наша ЦА. Хотелось бы цифры лучше? Хотелось бы. Но есть цитируемость, которая у этой программы высокая. Это один из показателей интереса.



— Однако эту программу в массах обсуждают с негативной коннотацией, называют «фрик-шоу». Неужели, чтобы о «Матч ТВ» стали говорить больше, нужна такая программа?

— У нас есть разные программы для разных аудиторий.

— Вы программой «Есть тема» привлекли новую аудиторию?

— Скорее да, чем нет.



— Как это проецируется на цифры?

— По цифрам это не измеришь.

— А как тогда?

— Скорее по цитатам людей, которые далеки от спорта.

— Какие ограничения могут быть в шоу, в котором, кажется, нет ограничений?

— Всё равно у нас есть свои летучки, свои темы, которые мы обсуждаем. Я же не буду говорить вам весь внутряк.

— Ситуация с Софьей Тартаковой. Вы с ней обсуждали отстранение от эфира?

— Да. Я ей сказал, что не согласен с тем, что она свою позицию и внутрикорпоративные истории выносит вовне. Её звали на эту программу — могла бы прийти и высказать своё мнение. Высказывания Софьи касались не программы, а лично Антона Анисимова. Для нас это неприемлемо.

Медиалига на «Матч ТВ»: «Есть мысли подтянуть МФЛ ещё больше»

— Трансляции матчей медийных клубов в Кубке России собирают?

— Да, хорошо. Чуть ниже, чем клубов РПЛ — процентов на 10−20 — но не критично.

Что удивительно. Когда играют две любительские команды, которые неизвестны на широкую аудиторию, это хорошие цифры.

— У вас после этого не возникло мысли подтянуть Медиалигу на «Матч ТВ»?

— Она и так уже активно подтянута.

— А ещё больше?

— Такие мысли есть.

— Если Медиалига в своём нынешнем виде попадёт на федеральный канал, это будет уже не то.

— Будут изменения, конечно. Это будет не совсем Медиалига.

— Мат уберут, трэш-ток?

— Конечно.

— А стоит ли тогда пытаться притянуть эту аудиторию?

— Ну, а почему нет? Мне кажется, стоит.

— Даже со всеми исключениями? Можно же пытаться развивать другие продукты. Чемпионат России по плаванию, например.

— Одно другому не мешает.

— Вы верите, что аудиторию YouTube можно подтянуть к телевизору? Это поколение ещё младше моего, не у всех даже ТВ дома есть.

— Так или иначе — они смотрят в смартфонах. В том числе, наверное, и наши трансляции. Тип потребления стал другим. А смотрят ли они телевизор? В каком-то виде, конечно, смотрят. «Есть тема» же они обсуждают в том числе.

— Мальчики 13−14 лет?

— Я имею в виду аудиторию, которая не смотрит телевизор от слова совсем.

— Но в YouTube у «Есть тема» не то чтобы огромные просмотры — тысяч по десять.

— Согласен. Но если вы посмотрите YouTube-канал «Матч ТВ», то единственное, что там смотрят — это хайлайты. Они под миллион собирают. 500 тысяч — средняя цифра у хайлайтов матчей РПЛ.

Fan ID: «Всем советую оформить»

— Про Fan ID. У вас есть какое-то обязательство не показывать пустые трибуны?

— Никаких обязательств нет.

— И комментаторам не говорят высказываться о Fan ID в хорошем ключе?

— Ну, как в хорошем? Это закон, он принят. В наших же интересах, чтобы все зрители оформили Fan ID. Я хочу, чтобы люди ходили на стадионы. От этого и картинка будет приятнее, и атмосфера будет лучше на трибунах. Не вижу вообще проблемы оформить Fan ID. На чемпионате мира же оформляли. В чём разница? «Вы не понимаете — это другое» — это отсюда.

— Людей больше всего смущает, что могут отказать «за намерение совершить правонарушение», которое непонятно как выясняется.

— И на чемпионате мира могли отказать.

— Там отказывали конкретно по базам — если ты уже где-то был. А здесь в законопроекте прописано, что могут отказать за «намерение совершить правонарушение».

— Хорошо, и кому отказали?

— У меня нет знакомых, которые собираются что-либо нарушать.

— Ну тогда в чём проблема?

— У Центра Э, кто собирает списки неугодных фанатов, все имена уже есть. В чём тогда смысл паспорта болельщика?

— А на чемпионате мира в чём был смысл?

— Это было для иностранцев, чтобы они свободно въехали в страну, без визы.

— На чемпионате мира ничего никого не смущало, сейчас вдруг смущает.

— Потому что сейчас речь про РПЛ. И когда люди покупают абонементы, они и так оставляют все свои паспортные данные.

— В чём проблема сходить и оформить?

— Сходить — лишние движения. Сходить в МФЦ, на Госуслугах потыкать, потом вернуться в МФЦ. Это лишние сложности.

— С тем, что это должно быть удобнее, я соглашусь. Абсолютно. Но я оформил — и всем советую.