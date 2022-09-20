Футболисты делают выбор не в пользу России. Как это можно предотвратить РФС?

В понедельник пресс-служба «Динамо» сообщила, что защитник Саба Сазонов отправляется в молодежную сборную Грузии. Интрига в том, что в тот же момент игрока ждали в расположении молодежки российской.

Вот довольно резкий официальный комментарий главного тренера нашей команды Михаила Галактионова.

«Сазонов наряду с другими игроками футбольного клуба “Динамо” получил вызов в молодежную сборную России на прошлой неделе. После окончания очередного тура РПЛ тренерский и административный штабы ждали привычного заезда футболистов на базу в Новогорске. Все прибыли вовремя, за исключением Сазонова. В понедельник утром футболист сообщил менеджеру сборной о том, что он не приедет, хотя до последнего дня находился на связи с административным штабом. Мы не хотим обсуждать личное решение игрока выступать за другую национальную федерацию, так как это его желание. Но мы категорически не приемлем такого поведения по отношению к сборной России».

Похоже, Сазонов действительно до последнего держал в неведении о своем решении российскую сторону. Такой поступок вызывает вопросы. Но они в этой истории далеко не на первом месте.

Куда важнее, что Россия снова теряет перспективного футболиста. Не так давно один из самых талантливых игроков РПЛ Эдуард Сперцян сделал выбор в пользу Армении, теперь футболист дефицитной позиции Сазонов отправился в Грузию, хотя наполовину русский, а родился и вырос в Питере.

В понедельник же я дал новость о том, что, по данным «СЭ», наши соседи опередили РФС — Саба получил вызов от российской сборной уже в тот момент, когда дал принципиальное согласие Грузии. После этого со мной в частном порядке (поэтому должность называть не стану) связался один хороший человек, который выразил несогласие с заметкой. Мол, Сазонов еще в январе в интервью говорил, что на связи с РФС и хочет выступать за нашу сборную. Мой ответ был таким:

«А с января ничего не изменилось? Разве не логично, если футболист нужен, заранее провести с ним встречу, позвать также его родителей, выразить заинтересованность, обрисовать перспективы? Все же знают, что у игрока есть выбор. А когда он начинает проходить в стартовый состав в одном из ведущих клубов РПЛ, наверное, разумно постараться его “завербовать”. Не факт, что получилось бы, но сделайте попытку, тогда совесть будет чиста. И я не стану писать, что кто-то кого-то опередил».

Как не будет едких комментариев от стороны футболиста. А то отец динамовца Андрей Сазонов заявил Eurostavka: «Выпад Галактионова мне не понравился больше всего, потому что это персона, вовлеченная в процесс. Он с Сабой не общался ни разу в жизни. Саба никаких обещаний ему не давал. О приглашении в молодежную сборную России сын узнал из средств массовой информации. У игрока две родины — у него два гражданства. У него мать — грузинка, а отец — русский».

По моим данным, грузины встречу с Сазоновым и его семьей провели. «Чемпионат» замечает, что игрок летал по этому по поводу на родину своей мамы. А что наши? А наши вместо встречи в июле — августе отправили факс в клуб в сентябре, а о приглашении Саба узнал из новостей.

Да и Валерий Карпин в теории мог бы рассмотреть динамовца (780 минут на поле в нынешнем сезоне) на замену травмированному Дивееву, а не левого защитника «Зенита» Кругового (108 минут).

Все сказанное — не к тому, кто хороший, а кто плохой. А к тому, какие подходы применять в дальнейшем. Использовать формальный (факс в клуб) или человеческий подход. Ведь Сперцян и Сазонов могут оказаться не последними «отказниками». В журналистских кругах обсуждается, что следующий в зоне риска — Марадишвили из «Локомотива».