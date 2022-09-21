Текущие события
Футбол. Лига наций
21:45
Шотландия
Украина
Футбол. Лига наций
22.09
Казахстан
Беларусь
Футбол. Лига наций
22.09
Латвия
Молдавия
Футбол. Лига наций
22.09
Хорватия
Дания
Футбол. Лига наций
22.09
Франция
Австрия
Футбол. Лига наций
22.09
Польша
Нидерланды
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
18.09
Спартак
Локомотив
10
18.09
Краснодар
Химки
31
18.09
Сочи
Факел
11
18.09
Нижний Новгород
Оренбург
02
17.09
Динамо
Зенит
02
17.09
Ростов
Крылья Советов
21
17.09
Торпедо
ЦСКА
10
17.09
Урал
Ахмат
12
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
14:57 (мск), источник: ТАСС

Макаров пропустит один матч РПЛ из-за инцидента с судьей после матча «Динамо» — «Зенит»

Полузащитник также оштрафован на 250 тысяч рублей.

Динамо
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Полузащитника московского «Динамо» Денис Макров по решению контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) пропустит один матч Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) за высказывания в адрес одного из помощников главного арбитра встречи чемпионата страны против петербургского «Зенита». Об этом в среду журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«Динамо» 17 сентября в Москве проиграло «Зениту» (0:2) в матче 10-го тура РПЛ. После завершения игры Макаров в подтрибунном помещении высказался в адрес одного из ассистентов главного судьи матча Сергея Карасева, пообещав тому «в следующий раз купить билеты в цирк». Помощниками Карасева были Алексей Лунев и Роман Усачев.

«Макаров дисквалифицирован на два матча РПЛ, один из них — условно. Также он оштрафован на 250 тысяч рублей, — сказал Григорьянц. — Испытательный срок — до конца сезона-2022/23».

«Динамо» после 10 туров занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков. В 11-м туре бело-голубые в Грозном встретятся с «Ахматом», матч пройдет 2 октября.

Читайте также
Динамо
0:2
Первый тайм: 0:1
Зенит
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Тогда надо было тихонько сидеть на завалинке? Сидеть и пыхтеть потихоньку в тряпочку"
Украинские самбисты отказались от участия в чемпионате Европы из-за допуска россиян
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь