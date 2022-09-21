Макаров пропустит один матч РПЛ из-за инцидента с судьей после матча «Динамо» — «Зенит»

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Полузащитника московского «Динамо» Денис Макров по решению контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) пропустит один матч Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) за высказывания в адрес одного из помощников главного арбитра встречи чемпионата страны против петербургского «Зенита». Об этом в среду журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«Динамо» 17 сентября в Москве проиграло «Зениту» (0:2) в матче 10-го тура РПЛ. После завершения игры Макаров в подтрибунном помещении высказался в адрес одного из ассистентов главного судьи матча Сергея Карасева, пообещав тому «в следующий раз купить билеты в цирк». Помощниками Карасева были Алексей Лунев и Роман Усачев.

«Макаров дисквалифицирован на два матча РПЛ, один из них — условно. Также он оштрафован на 250 тысяч рублей, — сказал Григорьянц. — Испытательный срок — до конца сезона-2022/23».