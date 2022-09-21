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21 сентября, источник: Sport24

«Обязаны встать на воинский учет». Юрист — о будущем Малкома и Клаудиньо после получения российского гражданства

Спортивный юрист Игорь Бушманов рассказал о будущем зенитовских бразильцев Малкома и Клаудиньо в случае, если они получат российское гражданство.

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Источник: Sport24

Сегодня, 21 сентября, президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Ранее в СМИ появилась информация, что Малком и Клаудиньо собираются получать российское гражданство.

«У нас частичная мобилизация. Приоритет будет отдаваться людям, имеющим боевой опыт. Здесь не будет сплошной мобилизации. В любом случае после получения российского гражданства и регистрации на территории РФ Малком и Клаудиньо обязаны встать на воинский учет. Они не служили в российской армии, опыт боевых действий не имеют. У нас объявлена частичная мобилизация, соответственно, всех подряд не будут созывать. Тем более новых лиц. Наиболее вероятно, что призывать не будут. Речь идет о специалистах, которые имеют реальный опыт и востребованные воинские специальности. Будет точечная мобилизация. Не поголовная.

Я не думаю, что они сразу получат повестку, когда сделают гражданство. Зачем Малкому и Клаудиньо российский паспорт? Видимо, у них есть основания получить гражданство. Любят они Россию! Хотел бы я их видеть в сборной России? Я бы хотел видеть в сборной профессионалов, которые будут побеждать!», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом Sport24 Зариной Халимхоновой.

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