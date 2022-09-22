Карпин оценил шансы попасть в профессиональный футбол из Медиалиги
Премьер-лига: таблица и календарь
Главный тренер «Ростова» и сборной Валерий Карпин поделился мнением о том, насколько реально пробиться из Медийной лиги в профессиональный футбол.
Главный тренер «Ростова» и сборной Валерий Карпин поделился мнением о том, насколько реально пробиться из Медийной лиги в профессиональный футбол.
«Отовсюду можно пробиться, даже из первенства города. Все так и начинают, никто же сразу не попадает, только если ты не в академии профессионального клуба», — передает слова Карпина корреспондент Sport24 Андрей Бабич.
Ранее тренерский штаб сборной России провел товарищеский матч с медийной командой «Наши парни» и уступил со счетом 2:3.