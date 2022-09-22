Гендиректор «Зенита» считает, что Малком и Клаудиньо могут выступать за сборную России
Ранее стало известно, что бразильские полузащитники начали процедуру получения российского гражданства.
Ранее стало известно, что бразильские полузащитники начали процедуру получения российского гражданства.
МОСКВА, 22 сентября. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Бразильские полузащитники петербургского футбольного клуба «Зенит» Малком и Клаудиньо, которые начали процесс получения российского гражданства, могут сыграть за сборную России. Такое мнение ТАСС в четверг высказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.
«Запущен процесс получения ими российского гражданства, — сказал Медведев. — Он имеет несколько этапов. Единственное, что могу сказать: с учетом того, что они не заиграны за первую сборную Бразилии, а выступали на Олимпиаде, являются олимпийскими чемпионами, а Олимпийские игры не проводятся ни ФИФА (Международной федерацией футбола — прим. ТАСС), ни УЕФА (Союзом европейских футбольных ассоциаций — прим. ТАСС), то в случае получения российского гражданства по истечении определенного периода, а именно 2024 год для Малкома и 2026 год для Клаудиньо, можно будет говорить о получении спортивного гражданства. То есть права играть за сборную России».
«Если они получат национальное гражданство, то это откроет дорогу для спортивного гражданства, для этого нужно провести определенное время в Российской Федерации, не просто провести, а быть общественно полезным. Есть определенная процедура, посмотрите ее, был прецедент, посмотрите, как получал гражданство защитник из ЦСКА Марио [Фернандес]. Спортсмены сами выразили такое желание, естественно, футбольный клуб “Зенит” всячески содействует и помогает в этой процедуре», — добавил гендиректор «Зенита».
Малкому и Клаудиньо по 25 лет, они являются олимпийскими чемпионами в составе сборной Бразилии. Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо — с 2021 года. 22 июля «Зенит» объявил о продлении контрактов с Малкомом и Клаудиньо, соглашения обоих футболистов с клубом рассчитаны до конца сезона-2026/27.