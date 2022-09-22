Гендиректор «Зенита» считает, что Малком и Клаудиньо могут выступать за сборную России

МОСКВА, 22 сентября. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Бразильские полузащитники петербургского футбольного клуба «Зенит» Малком и Клаудиньо, которые начали процесс получения российского гражданства, могут сыграть за сборную России. Такое мнение ТАСС в четверг высказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

«Запущен процесс получения ими российского гражданства, — сказал Медведев. — Он имеет несколько этапов. Единственное, что могу сказать: с учетом того, что они не заиграны за первую сборную Бразилии, а выступали на Олимпиаде, являются олимпийскими чемпионами, а Олимпийские игры не проводятся ни ФИФА (Международной федерацией футбола — прим. ТАСС), ни УЕФА (Союзом европейских футбольных ассоциаций — прим. ТАСС), то в случае получения российского гражданства по истечении определенного периода, а именно 2024 год для Малкома и 2026 год для Клаудиньо, можно будет говорить о получении спортивного гражданства. То есть права играть за сборную России».

«Если они получат национальное гражданство, то это откроет дорогу для спортивного гражданства, для этого нужно провести определенное время в Российской Федерации, не просто провести, а быть общественно полезным. Есть определенная процедура, посмотрите ее, был прецедент, посмотрите, как получал гражданство защитник из ЦСКА Марио [Фернандес]. Спортсмены сами выразили такое желание, естественно, футбольный клуб “Зенит” всячески содействует и помогает в этой процедуре», — добавил гендиректор «Зенита».