В «Локомотиве» рассказали, почему руководство клуба не назначает российского тренера

«С юридической точки зрения наши тренеры защищены точно так же, как зарубежные. “Локомотив” не отвечает глобально за подготовку тренеров, за это отвечают Российский футбольный союз и академия тренерского мастерства. Внутри нашей системы много российских тренеров, мы видим их потенциал. В РПЛ из 16 команд 12 возглавляют российские специалисты, поэтому я не вижу, что сегодня российские тренеры ограничены в своих возможностях для роста.



Когда пришел Гисдоль, была программа, которую предложил Рангник. Мы по ней жили. Когда произошёл форс‑мажор и Гисдоль уехал из‑за возникшей ситуации, был объективный цейтнот для принятия решения. Я очень надеюсь, что нам удастся разрешить ситуацию, выйти из кризиса, потому что предпосылки по качеству игроков и условиям у нас есть. Если нет, руководство клуба всегда должно иметь варианты на все случаи жизни. Я поддерживаю российских тренеров. Но когда мы обсуждаем лимит, говорим, что должна быть конкуренция. Мы не смотрим на паспорт. И тренеров мы тоже по паспорту не оцениваем.



По Рангнику шли тяжёлые переговоры, тогда было сложно пригласить тренера с именем в Россию. Сейчас это стало гораздо сложнее. Теперь многие берут тренера и рассчитывают на его рост вместе с командой. Циннбауэр — опытный тренер, он представил своё видение, когда мы его назначали. Объективно говоря, у нас есть проблемы во всех компонентах игры. Надеюсь, у него получится выправить ситуацию», — цитирует Леонченко «Матч ТВ».