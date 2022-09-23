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00:48 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Локомотиве» рассказали, почему руководство клуба не назначает российского тренера

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал, почему руководство клуба не назначает на должность главного тренера российского специалиста.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«С юридической точки зрения наши тренеры защищены точно так же, как зарубежные. “Локомотив” не отвечает глобально за подготовку тренеров, за это отвечают Российский футбольный союз и академия тренерского мастерства. Внутри нашей системы много российских тренеров, мы видим их потенциал. В РПЛ из 16 команд 12 возглавляют российские специалисты, поэтому я не вижу, что сегодня российские тренеры ограничены в своих возможностях для роста.

Когда пришел Гисдоль, была программа, которую предложил Рангник. Мы по ней жили. Когда произошёл форс‑мажор и Гисдоль уехал из‑за возникшей ситуации, был объективный цейтнот для принятия решения. Я очень надеюсь, что нам удастся разрешить ситуацию, выйти из кризиса, потому что предпосылки по качеству игроков и условиям у нас есть. Если нет, руководство клуба всегда должно иметь варианты на все случаи жизни. Я поддерживаю российских тренеров. Но когда мы обсуждаем лимит, говорим, что должна быть конкуренция. Мы не смотрим на паспорт. И тренеров мы тоже по паспорту не оцениваем.

По Рангнику шли тяжёлые переговоры, тогда было сложно пригласить тренера с именем в Россию. Сейчас это стало гораздо сложнее. Теперь многие берут тренера и рассчитывают на его рост вместе с командой. Циннбауэр — опытный тренер, он представил своё видение, когда мы его назначали. Объективно говоря, у нас есть проблемы во всех компонентах игры. Надеюсь, у него получится выправить ситуацию», — цитирует Леонченко «Матч ТВ».

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