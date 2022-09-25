ЦСКА завершил процедуру смены владельца клуба

«Текущая ситуация позволила по-новому посмотреть на бизнес-модель клуба как на два ключевых направления — спортивное и недвижимость Мы получили предложение от Виталия Балановича, управляющего с большим инвестиционным опытом на рынке недвижимости в России, в том числе в части редевелопмента существующих объектов в новые форматы. Его компания займется привлечением инвестиций в развитие и управлением объектами недвижимости ПФК ЦСКА. Контроль спортивной части бизнеса останется за текущими миноритарными акционерами», — приводит «Коммерсант» текст заявления компании ВЭБ. РФ.