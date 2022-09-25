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17:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА завершил процедуру смены владельца клуба

ЦСКА официально завершил процедуру смены владельца клуба, сообщает «Коммерсант».

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

77,63 процента акций клуба перешли от ВЭБ. РФ компании «Баланс Эссет Менеджмент», которую контролирует предприниматель Виталий Баланович. Согласно договоренностям, спортивная часть деятельности ЦСКА останется за президентом клуба Евгением Гинером, а Баланович намерен развивать бизнес «на базе комплекса недвижимости ЦСКА».

Утверждается, что сделка предусматривает фактическое разделение бизнеса ЦСКА на два направления, курируемые разными командами.

«Текущая ситуация позволила по-новому посмотреть на бизнес-модель клуба как на два ключевых направления — спортивное и недвижимость Мы получили предложение от Виталия Балановича, управляющего с большим инвестиционным опытом на рынке недвижимости в России, в том числе в части редевелопмента существующих объектов в новые форматы. Его компания займется привлечением инвестиций в развитие и управлением объектами недвижимости ПФК ЦСКА. Контроль спортивной части бизнеса останется за текущими миноритарными акционерами», — приводит «Коммерсант» текст заявления компании ВЭБ. РФ.

Стороны не стали раскрывать стоимость сделки.

Компания ВЭБ. РФ стала владельцем мажоритарного пакета акций ЦСКА в апреле 2020 года. Смена владельца клуба связана с тем, что ВЭБ и 25 ее дочерних компаний попали под американские и европейские санкции.

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