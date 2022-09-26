Глава совета директоров «Спартака»: красно-белый альянс должен побеждать

В первом интервью после назначения на пост главы совета директоров московского футбольного клуба «Спартак» первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын рассказал, что только системные изменения позволят команде стабильно добиваться высоких показателей.

— Александр Кузьмич, с момента покупки «Спартака» возникло много вопросов. Прежде всего, какие цели и задачи у «Лукойла»? И каковы перспективы клуба?

— Неправильно говорить о «Спартаке» исключительно как о новом для компании бизнес-проекте. Наше сотрудничество началось не вчера: на протяжении более 20 лет «Лукойл» — генеральный партнер и спонсор клуба. Мы прошли большой яркий путь вместе, на нем было все — успех и периоды невезения. Не было одного — равнодушия. Всегда учащался пульс, когда родная команда сражалась с соперником на поле, потому что красно-белый альянс наших брендов должен побеждать. И сейчас, в этот непростой для клуба и всего российского футбола период, мы решили поддержать «Спартак», дать ему новый импульс к развитию.

Наша цель — не ручное управление спортивным блоком и тренерским штабом. Задачи более системные — это и выработка правильной стратегии развития в текущей ситуации, и повышение эффективности управления. Усилия «Лукойла» будут направлены на создание условий, в том числе финансовых, для стабильного достижения «Спартаком» высоких результатов.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a3e6dfb4597271c4e40f" data-vnd="a3e6dfb4597271c4e40f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a3e6dfb4597271c4e40f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

— С чего планируете начать?

— Избран новый состав совета директоров. В него вошли топ-менеджеры «Лукойла» — специалисты в финансовой, юридической сфере, в вопросах корпоративного управления Павел Жданов, Иван Масляев и Евгений Хавкин, генеральный директор клуба Евгений Мележиков и президент академии «Спартак» Сергей Родионов, а также независимые директора Олег Малышев и Юсуф Алекперов. Нашей первоочередной задачей является создание более прозрачного коллегиального механизма принятия решений и распределения финансирования. При ее реализации мы будем опираться на управленческую модель «Лукойла», эффективность которой доказана 30-летней историей компании.

Понимая всю специфику, максимально тесно сотрудничаем с руководством клуба, анализируем информацию, как все устроено, какие есть первоочередные потребности. Параллельно решаем вопросы по ключевым направлениям деятельности «Спартака»: спортивная часть, медицинская, коммерческая, инфраструктурная, вопросы безопасности и корпоративного управления.

Уверен, что опыт и управленческие ресурсы «Лукойла» позволят сформировать для менеджмента клуба эффективную стратегию — базу для последующих преобразований в «Спартаке». Коллегиальное управление будет осуществляться с учетом мнения авторитетных футбольных экспертов.

— Один из главных вопросов — утверждение кандидатуры нового спортивного директора. Кто им будет? По каким основным критериям он отбирался?

— Подписан контракт с новым спортивным директором Полом Эшуортом. С учетом важности задач мы исходили из целого ряда критериев.

Обязательное качество — значительный опыт работы, профессиональное понимание игры, видение игроков, их сильных и слабых сторон. Спортивный директор должен ориентироваться в ценовом диапазоне — как по зарплатам, так и по трансферной стоимости футболистов. Кстати, владение русским языком стало дополнительным преимуществом.

Период, пока клуб оставался без спортивного директора, оказался «проверкой на прочность». Хочу отдать должное тренерскому штабу во главе с Гильермо Абаскалем, а также профессионализму и мотивации игроков: несмотря на возникшие сложности, команда показывает достойную игру. За небольшой срок Абаскалю удалось найти общий язык с игроками, грамотно выстроить управление.

Для достижения результатов у главного тренера должен быть качественный подбор футболистов и достаточная «глубина скамейки». Но это уже вопрос системной работы спортивного блока, которая будет выстраиваться при активном участии Пола Эшуорта.

— В летнее трансферное окно «Спартак» подписал Кейта Бальде и Миху Мевлю. Как вы оцениваете итоги кампании, в чем были ее особенности и сложности?

— На мой взгляд, подготовленной эту трансферную кампанию назвать нельзя. Яркий пример — ситуация с Кейта Бальде. В какой-то момент выбор остановился на этом игроке, он был свободным агентом и в целом соответствовал требованиям главного тренера. С Бальде подписали контракт, и только после этого выяснилось, что Национальный антидопинговый суд Италии дисквалифицировал его на три месяца. Клуб принял решение оказать поддержку игроку, рассчитываем, что все возникшие проблемы с Бальде решатся и в ближайшее время он проявит себя в игре.

Еще один фактор, который оказал влияние на ход кампании, — нулевой бюджет по трансферным покупкам. Спортивный блок вынужден был отбирать игроков из свободных агентов, с нулевой трансферной стоимостью. Плюс потеря сразу нескольких игроков из-за травм (Виктора Мозеса, Антона Зиньковского, Кристофера Мартинса Перейры, Руслана Литвинова — прим. ТАСС). Их замену также нельзя назвать плановой.

— Есть ли вопросы к качеству работы медицинского департамента в части высокой травматичности или эти повреждения — неудачное стечение обстоятельств?

— Сейчас мы всесторонне изучаем данное направление. Первые результаты показывают, что большинство травм — контактные. Это означает, что упор должен быть сделан на восстановление игроков. Уже есть позитивные изменения — футболисты, недавно травмированные на старте сезона, восстановились в течение полутора недель вместо предполагаемого месяца. Наша задача — привлечь опытный медицинский персонал, обеспечить его всем необходимым современным оборудованием и лучшими диагностическими и реабилитационными ресурсами.

— Можно ли рассчитывать, что на зимнюю трансферную кампанию будут выделены более серьезные средства, чем это было сделано летом?

— Унаследованный бюджет на 2022−2023 годы не позволяет клубу решить главные стратегические задачи: усиление спортивного блока, состава команды и развитие инфраструктуры. Поэтому финансирование будет увеличено.

С приходом нового спортивного директора мы надеемся максимально быстро получить краткосрочную и долгосрочную стратегии по усилению команды. В рамках этого плана уже в октябре будет утвержден новый бюджет, что позволит клубу и тренерскому штабу обеспечить качественную зимнюю трансферную кампанию.

Не менее важно решить задачу по обеспечению стадиона инфраструктурой, а также по исполнению всех требований законодательства по безопасности. На данный момент клуб перешел к практической ее реализации: посещаемость стадиона будет увеличена с 15 тыс. до 45 тыс. человек.

— Будут ли вкладываться средства в развитие академии ФК «Спартак» им. Ф. Ф. Черенкова? Есть ли планы по воссозданию «Спартака-2»?

— Эта задача в полной мере соответствует стратегической цели по усилению спортивной вертикали и развитию детско-юношеского спорта. И это не набивший оскомину лозунг, а конкретные шаги по возрождению лучших традиций «Спартака». Именно наличие молодой смены, плавный переход из юношеского и любительского спорта в профессиональный были и остаются основой развития футбола. Мы рассматриваем вопрос по восстановлению «Спартака-2», так называемого фарм-клуба, в котором играют молодые игроки, выступая в дивизионе более низкого уровня, чем основная команда.

Также в планах перемещение академии на базу в Тушине, там же в течение ближайших двух лет будет построена новая тренировочная база и вся сопутствующая инфраструктура, включая современный отель.

— Какие еще традиции клуба стоило бы возродить? В чем сегодня состоит уникальность «Спартака»?

— Безусловно, клуб уникален своими ветеранами. Я убежден в том, что без прошлого не бывает будущего. Сейчас при активном участии «Лукойла» обсуждается вопрос создания в структуре клуба комитета, который будет заниматься вопросами поддержки ветеранов «Спартака» и членов их семей.

Но главное, на что опирается в течение всей своей истории «Спартак», — это многомиллионная армия болельщиков. Команде важна поддержка как на стадионе, так и за его пределами. Ничто так не мотивирует на победу, как заполненные до отказа трибуны, особенно в ответственные моменты матча. Александр Матыцын глава совета директоров ФК "Спартак"

«Лукойл» готов обеспечить условия для качественной игры, руководство клуба займется тактическими задачами, а создать вдохновляющую на победу атмосферу для футболистов «Спартака» могут только болельщики.