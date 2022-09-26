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12:55 (мск), источник: ТАСС

Матыцын заявил, что «Спартак» увеличит финансирование для зимней трансферной кампании

В октябре будет утвержден новый бюджет клуба.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Спартак"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Спартак» увеличит финансирование для зимней трансферной кампании. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель совета директоров красно-белых Александр Матыцын.

«Унаследованный бюджет на 2022−2023 годы не позволяет клубу решить главные стратегические задачи: усиление спортивного блока, состава команды и развитие инфраструктуры. Поэтому финансирование будет увеличено, — сказал Матыцын. — С приходом нового спортивного директора мы надеемся максимально быстро получить краткосрочную и долгосрочную стратегии по усилению команды. В рамках этого плана уже в октябре будет утвержден новый бюджет, что позволит клубу и тренерскому штабу обеспечить качественную зимнюю трансферную кампанию».

В летнее трансферное окно «Спартак» пополнили словенский защитник Миха Мевля, полузащитник Антон Зиньковский, а также свободные агенты польский защитник Мацей Рыбус и сенегальский нападающий Кейта Бальде.

«На мой взгляд, подготовленной эту трансферную кампанию назвать нельзя, яркий пример — ситуация с Кейта Бальде. В какой-то момент выбор остановился на этом игроке, он был свободным агентом и в целом соответствовал требованиям главного тренера. С Бальде подписали контракт, и только после этого выяснилось, что Национальный антидопинговый суд Италии дисквалифицировал его на три месяца. Клуб принял решение оказать поддержку игроку, рассчитываем, что все возникшие проблемы с Бальде решатся и в ближайшее время он проявит себя в игре», — подчеркнул Матыцын.

Нулевой бюджет по трансферам также оказал сильное влияние на работу «Спартака», подчеркнул глава совета директоров. «Спортивный блок вынужден был отбирать игроков из свободных агентов, с нулевой трансферной стоимостью. Плюс потеря сразу нескольких игроков из-за травм (Виктора Мозеса, Зиньковского, Кристофера Мартинса, Руслана Литвинова — прим. ТАСС). Их замену также нельзя назвать плановой», — отметил он.

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