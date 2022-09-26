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12:48 (мск), источник: ТАСС

Матыцын сообщил, что Пол Эшуорт стал новым спортивным директором «Спартака»

Предыдущий спортивный директор клуба покинул пост в середине июля.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Спартак"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с новым спортивным директором Полом Эшуортом. Об этом в интервью ТАСС в понедельник рассказал председатель совета директоров красно-белых Александр Матыцын.

Предыдущий спортивный директор клуба итальянец Лука Каттани покинул «Спартак» в середине июля.

«Подписан контракт с новым спортивным директором Полом Эшуортом. С учетом важности задач мы исходили из целого ряда критериев. Обязательное качество — значительный опыт работы, профессиональное понимание игры, видение игроков, их сильных и слабых сторон. Спортивный директор должен ориентироваться в ценовом диапазоне — как по зарплатам, так и по трансферной стоимости футболистов. Кстати, владение русским языком стало дополнительным преимуществом», — сказал Матыцын.

Председатель совета директоров «Спартака» назвал период, когда клуб функционировал без спортивного директора, проверкой на прочность.

«Хочу отдать должное тренерскому штабу во главе с Гильермо Абаскалем, а также профессионализму и мотивации игроков: несмотря на возникшие сложности, команда показывает достойную игру. За небольшой срок Абаскалю удалось найти общий язык с игроками, грамотно выстроить управление. Для достижения результатов у главного тренера должен быть качественный подбор футболистов и достаточная “глубина скамейки”. Но это уже вопрос системной работы спортивного блока, которая будет выстраиваться при активном участии Пола Эшуорта», — подчеркнул он.

Эшуорт ранее был главным тренером ряда клубов Латвии, а также работал в казахстанской «Астане». В 2005 году англичанин был спортивным директором и исполняющим обязанности главного тренера «Ростова».

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