Новый спортивный директор «Спартака» — британец с темным прошлым. Его чуть не посадили в тюрьму

Обновивший высшее руководство московский «Спартак» официально объявил о назначении нового спортивного директора. Им стал британский подданный Пол Эшуорт, до недавнего времени работавший на родине техническим директором «Брайтона». Эшуорт для русского футбола человек не чужой. В середине нулевых он занимал пост спортивного директора в «Ростове».

«Мне помог агент — Андрей Бахарев. Когда я был в Латвии, следил за вашим чемпионатом. В Англии — нет. Это было время до интернета и гаджетов. В то время в Латвии смотрели, во-первых, российский чемпионат. А во-вторых — АПЛ. Плюс, мой вратарь Юрий Шишкин играл в России и установил там рекорд по количеству отбитых за сезон пенальти. Мы с ним до сих пор в хороших отношениях. В России я много работал с документами. У меня был ассистент, который помогал — Алекс. Помню одну совершенно безумную ночь, трансферный дедлайн. Нам тогда нужно было подписать 8 игроков», — вспоминал Эшуорт о российском периоде своей карьеры в интервью Sport24.

Эшуорта в России впечатлила работа с Иваном Саввиди, который в тот момент был главой «Ростова». Особенно ему запомнилось знакомство.

«Помню нашу первую встречу. Он вошел в комнату, и все сидящие поднялись. Саввиди тогда был депутатом. Я подумал: хорошо, если так нужно — я тоже поднимусь. А он такой: садитесь, садитесь. Потом спрашивает: “Как думаешь, кто наш враг?”. Не знаю, я, что ли? Ну смотри, говорит, Россия и Англия всегда боролись друг с другом, вспомни Черчилля и Сталина. Я говорю: стоп-стоп, мы вместе воевали против немцев. И тогда он согласился: “Ладно, ты прав!”, — говорил британец.

Также в России Эшуорт напрямую столкнулся с договорными матчами. Когда он исполнял обязанности главного тренера ростовчан, ему предложили проиграть «Рубину». Но, по его словам, предложение он не принял.

«Для меня было главным шоком назначение на должность главного тренера. Первым делом меня попросили… бросить игру. Проиграть матч “Рубину”. Я сказал, что не намерен этого делать, и мы сыграли с казанцами вничью — 1:1. Кто просил? Важные люди из клуба. Можно сказать, руководство», — рассказывал Эшуорт в интервью Eurosport через несколько лет после тех событий.

После «Ростова» у Эшуорта был проект футбольной академии в Нигерии, где он получил новый опыт. Причем, не совсем позитивный и совсем не футбольный.

«Были не очень веселые моменты, связанные с удержанием заложников, например. Прямо на поле! Или перенос матча по причине того, что игроки соперника серьезно пострадали по пути на игру. Но было необычно, да», — вспоминал британец.

Последним его местом работы перед возвращением на родину была казахстанская «Астана», где его вспоминают недобрым словом до сих пор. В казахстанском клубе Эшуорт работал исполнительным директором. И по информации местных СМИ, он серьезно наживался на трансферах клуба.

Как пишет издание «Время», за трансфер Марина Аничича в Турцию Эшуорт получил от «Астаны» 63 миллиона тенге (около 1 миллиона рублей по курсу 2019 года). Уже после ухода из «Астаны» он подписал соглашение с клубом об оказании услуг, требуя при этом процент от трансферов.

Деятельностью британца заинтересовались казахстанские правоохранительные органы. Ему пытались предъявить злоупотребление полномочиями — по этой статье Эшуорту грозило до четырех лет лишения свободы. Однако, учитывая, что британец остался на свободе, довести дело до ума у следователей не получилось.