Матчи 11-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в школе Ижевска.

Кроме того, команды почтят память жертв трагедии траурными повязками, сообщили «СЭ» в пресс-службе РПЛ.

По данным Следственного комитета (СК), погибли 13 человек: шесть взрослых и семь несовершеннолетних. Ранения при стрельбе в школе № 88 получил 21 человек, среди них 14 детей.