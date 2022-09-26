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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
17:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Матчи 11-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в школе Ижевска

Матчи 11-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в школе Ижевска.

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Источник: РИА "Новости"

Кроме того, команды почтят память жертв трагедии траурными повязками, сообщили «СЭ» в пресс-службе РПЛ.

Ранее стало известно, что с минуты молчания начнутся матчи 3-го тура Пути РПЛ Кубка России.

По данным Следственного комитета (СК), погибли 13 человек: шесть взрослых и семь несовершеннолетних. Ранения при стрельбе в школе № 88 получил 21 человек, среди них 14 детей.

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