Бюджет «Спартака» на зимние трансферы — 15−20 млн евро
Стало известно, каким будет бюджет «Спартака» на зимнее трансферное окно.
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Стало известно, каким будет бюджет «Спартака» на зимнее трансферное окно.
Как утверждает Metaratings.ru, руководство московского клуба выделит 15−20 млн евро на усиление команды в зимнее трансферное окно.
Ранее председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын сообщил, что бюджет клуба на зимнее трансферное окно будет увеличен.