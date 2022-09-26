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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
17:36 (мск), источник: Sports.Ru

Бюджет «Спартака» на зимние трансферы — 15−20 млн евро

Стало известно, каким будет бюджет «Спартака» на зимнее трансферное окно.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Как утверждает Metaratings.ru, руководство московского клуба выделит 15−20 млн евро на усиление команды в зимнее трансферное окно.

Ранее председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын сообщил, что бюджет клуба на зимнее трансферное окно будет увеличен.

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