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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
18:52 (мск), источник: RT на русском

«Химки» объявили о назначении нового спортивного директора

Футбольный клуб «Химки» объявил о назначении Анара Мамедова на должность спортивного директора.

ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Желаем Анару Азеровичу успехов в новой должности», — написала пресс-служба подмосковного клуба.

20 сентября «Химки» также объявили о назначении Николая Оленева новым генеральным директором.

После десяти туров чемпионата России «Химки» находятся на 13 месте с восемью очками. 1 октября подмосковный клуб проведёт домашний матч с ЦСКА. Начало матча — в 16:30 мск.

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