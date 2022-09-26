«Химки» объявили о назначении нового спортивного директора

20 сентября «Химки» также объявили о назначении Николая Оленева новым генеральным директором.

После десяти туров чемпионата России «Химки» находятся на 13 месте с восемью очками. 1 октября подмосковный клуб проведёт домашний матч с ЦСКА. Начало матча — в 16:30 мск.