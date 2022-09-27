Боль за «Спартак»: кто теперь будет руководить красно-белыми

Московский «Спартак» объявил о перестановках в своем руководстве. Председателем совета директоров клуба стал первый вице-президент нефтяной компании «Лукойл» Александр Матыцын. В состав этого органа вошли еще три топ-менеджера компании: Евгений Хавкин, Павел Жданов и Иван Масляев. Из назначенцев эпохи Леонида Федуна в совет директоров вошли нынешний гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков и один из его предшественников на этом посту, легендарный нападающий красно-белых Сергей Родионов. Многих экспертов удивил выбор спортивного директора. Им стал англичанин Пол Эшуорт, человек с обширным опытом работы в таких экзотических футбольных странах, как Латвия, Казахстан и Нигерия. В 2005 году он недолго поработал в России на должности спортивного директора и исполняющего обязанности главного тренера «Ростова».

Высшее руководство

Александр Матыцын ранее состоял в совете директоров «Спартака» более 10 лет. Но был абсолютно непубличен. Степень его вовлеченности в принятие кадровых решений при прежнем владельце клуба Леониде Федуне остается загадкой. Достаточно сказать, что он впервые публично выступил на тему футбола именно 26 сентября.

— Нашей первоочередной задачей является создание более прозрачного коллегиального механизма принятия решений и распределения финансирования, — сказал Матыцын в интервью ТАСС. — При ее реализации мы будем опираться на управленческую модель «Лукойла», эффективность которой доказана 30-летней историей компании. Понимая всю специфику, максимально тесно сотрудничаем с руководством клуба, анализируем информацию, как все устроено, какие есть первоочередные потребности. Параллельно решаем вопросы по ключевым направлениям деятельности «Спартака»: спортивная часть, медицинская, коммерческая, инфраструктурная, вопросы безопасности и корпоративного управления.

Также новый председатель совета директоров клуба пообещал зимой увеличить финансирование и поддержал нынешнего главного тренера Гильермо Абаскаля, возглавившего команду в июне, еще при Федуне. Судя по всему, смены испанца в обозримом будущем не предвидится.

— Новый состав совета директоров выглядит очень хорошо, — заявил «Известиям» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Я знаком с людьми из «Лукойла» еще по тем временам, когда сам был в нефтяном бизнесе. В курсе, что они очень увлечены футболом, интересовались делами клуба и раньше. Поэтому их приход вызывает оптимизм, но назначение странного англичанина спортивным директором уже порождает большие вопросы. Как человек, родившийся и выросший в Ростове-на-Дону, знаю кое-что о его деятельности в тамошнем клубе. Не могу это озвучивать публично, но назначение Эшуорта в «Спартак» считаю плевком в наш футбол. В России есть люди гораздо более квалифицированные для этой должности. Надеюсь, вскоре руководство клуба исправит эту ошибку.

Английский спец

53-летний Пол Эшуорт играл за юношескую команду «Норвич Сити» в Англии, но быстро закончил карьеру футболиста и в 1990-е годы тренировал в академиях не самых больших клубов Великобритании. С 2001 года он много работал за границей, в основном в Латвии. Там был главным тренером местного «Вентспилса», с которым дважды выиграл серебро национального чемпионата, и ФК «Рига». В начале 2005 года стал спортивным директором «Ростова». Уже в апреле стал исполняющим обязанности главного тренера, сменив Геннадия Степушкина. Провел в этом качестве два матча, сыграв вничью с казанским «Рубином» (1:1) и проиграв пермскому «Амкару» (0:1).

В начале июня того же года его уволили из клуба. Это совпало с тем, что пригласивший его тогдашний владелец «Ростова» Иван Саввиди продал команду другому собственнику. В 2014 году в интервью сайту Eurosport Эшуорт заявил, что ему предлагали сдать матч «Рубину». В 2005 году у ростовчан отработало четыре главных тренера за сезон. Уже после ухода Эшуорта команду возглавил Сергей Балахнин, вытащивший ее с последнего места и спасший от вылета из РПЛ.

— Я с Полом тогда не пересекся, но вообще мы с ним знакомы, позже немало общались, в том числе консультировали друг друга по игрокам, оценивая их характеристики, игровые и человеческие, — рассказал «Известиям» Балахнин. — Трудно судить, как он работал в «Ростове» и почему долго там не продержался. Я не был в тот момент внутри. Но толком проявить себя Эшуорт не успел, поскольку назначен был перед самым стартом сезона, когда состав был сформирован, ушел в начале лета, не успев его перестроить. А в личном общении проявил себя настоящим профессионалом, знающим рынок игроков в Европе, России, странах бывшего СССР и особенно в Африке.

После «Ростова» англичанин вернулся в Латвию, где четыре года тренировал рижский «Сконто», потом был год в Нигерии, а в 2019—2020 годах Пол был директором в казахстанской «Астане». Уже после отъезда оттуда он оказался фигурантом уголовного дела о злоупотреблении служебными полномочиями. Его подозревают в приобретении футболистов на невыгодных для клуба условиях, а затем продаже в Европу и получении процентов с этих сделок. По данным местных силовиков, Эшуорт заработал на этом свыше 63 млн тенге (8 млн рублей). Эту информацию подтверждает бывший член экспертного совета «Астаны» Дмитрий Васильев.

— С Эшуортом я лично не знаком, но как член экспертного совета клуба имел доступ к документации, в том числе и касательно того времени, что там работал англичанин, — рассказал Васильев «Известиям». — Меня пригласили именно для того, чтобы разобраться, что происходило с финансами и организацией дел. Надо понимать, откуда Пол взялся в «Астане». До него там был один легендарный и одиозный деятель Саян Хамитжанов, при котором были достигнуты все так называемые грандиозные успехи этого клуба. Формально они действительно несколько раз выигрывали чемпионат Казахстана, играли в группе Лиги чемпионов. Но, будучи внутри казахстанского футбола в то время, я видел, какой ценой и каким образом эти успехи были достигнуты. Когда Хамитданова убрали, было понятно, что ни один казахстанец на его место не пришел бы. Это расстрельная должность. И новым руководителем нужен был иностранец, который станет неким знаменем, под которым люди будут делать свои дела. Фактически «Астаной» руководили ее тогдашние владельцы Алишер Пирметов и Аскар Баталов. Эшуорт нужен был исключительно как фигура легитимизации их деятельности. Хотя и свои дела он тоже делал, но вряд ли без ведома больших руководителей. Можно долго перечислять сомнительные в финансовом плане сделки, так что его появление в «Спартаке», мягко говоря, вызывает большие вопросы.

После Казахстана Эшуорт неожиданно трудоустроился в родной стране, где никогда не был востребован на уровне профессиональных клубов, причем оказался он сразу в выступавшем в Английской Премьер-лиге «Брайтоне», но продержался в нем всего год и покинул его после сезона-2020/2021. И теперь приходит в «Спартак», уже до назначения оказавшись под огнем критики из-за своей неоднозначной репутации.