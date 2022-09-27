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21:40 (мск), источник: ТАСС

Южноафриканец Давидс стал помощником главного тренера футбольного клуба «Локомотив»

Главным тренером команды является Йозеф Циннбауэр.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Локомотив"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Южноафриканец Фадлу Давидс назначен помощником главного тренера московского футбольного клуба «Локомотив». Об этом во вторник сообщила пресс-служба клуба.

На посту помощника главного тренера москвичей Давидс сменил немца Марвина Комппера, который покинул команду 5 сентября. Главным тренером «Локомотива» является Йозеф Циннбауэр.

«Для меня огромная честь стать частью большого клуба, такого серьезного представителя российского футбола, — сказал Давидс. — Московский “Локомотив” хорошо известен среди болельщиков в ЮАР, потому что здесь раньше выступал Джейкоб Лекхето. Я пришел сюда для того, чтобы помочь команде добиться успеха в ближайшем будущем».

«Любому главному тренеру нужны помощники, чтобы реализовать свое видение футбола, поэтому по желанию Йозефа мы пригласили Фадлу, который заступил на должность ассистента главного тренера, — сказал спортивный директор “Локомотива” Томас Цорн. — Йозеф и Давидс работали вместе в ЮАР на протяжении полутора лет. У них общий взгляд на футбол, на требования к тренировочному и игровым процессам. Также, помимо Фадлу, в данный момент мы рассматриваем вариант с приглашением еще одного русскоязычного специалиста в помощники Йозефа для расширения компетенций и усиления тренерского штаба».

Давидсу 41 год, в качестве профессионального футболиста выступал за такие клубы, как «Авендаль Атлетико», «Васко да Гама», «Сильвер Старс», «Марицбург Юнайтед» и другие. В качестве тренера большую часть карьеры работал в «Марицбург Юнайтед», а также был помощником Йозефа Циннбауэра в «Орландо Пайретс».

«Локомотив» после десяти туров набрал 9 очков в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) и занимает 12-е место. В следующем туре москвичи 1 октября примут «Урал» из Екатеринбурга.

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