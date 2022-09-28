Футболист «Спартака» грубо отреагировал на приговор Ларина

Сегодня, 28 сентября, Замоскворецкий суд Москвы приговорил Ларина к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Также суд постановил взыскать с функционера 20 млн руб. в пользу Москомспорта. Еще 16 млн руб. он ранее возместил добровольно.

Это полная жопа. Скажу так. Большой удар. Один из символов конца детско-юношеского футбола. Наверное, так это можно охарактеризовать. Так поступают с человеком, который за последние годы сделал больше всего. Антон Зиньковский полузащитник московского «Спартака»

Зиньковский является воспитанником академии «Чертаново». Хавбек покинул клуб в 2019 году и перешел в самарские «Крылья Советов». С июля 2022 года он является игроком «Спартака».

Ларин был задержан полицией в апреле 2021 года. В академии «Чертаново» прошел обыск, после которого экс-директор был доставлен в отделение полиции. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.