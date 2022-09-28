Футболист «Спартака» грубо отреагировал на приговор Ларина
Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский отреагировал на приговор суда бывшему директору футбольной академии «Чертаново» Николаю Ларину.
Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский отреагировал на приговор суда бывшему директору футбольной академии «Чертаново» Николаю Ларину.
Сегодня, 28 сентября, Замоскворецкий суд Москвы приговорил Ларина к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Также суд постановил взыскать с функционера 20 млн руб. в пользу Москомспорта. Еще 16 млн руб. он ранее возместил добровольно.
Это полная жопа. Скажу так. Большой удар. Один из символов конца детско-юношеского футбола. Наверное, так это можно охарактеризовать. Так поступают с человеком, который за последние годы сделал больше всего.
Зиньковский является воспитанником академии «Чертаново». Хавбек покинул клуб в 2019 году и перешел в самарские «Крылья Советов». С июля 2022 года он является игроком «Спартака».
Ларин был задержан полицией в апреле 2021 года. В академии «Чертаново» прошел обыск, после которого экс-директор был доставлен в отделение полиции. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, Ларин специально завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование. Сам функционер неоднократно заявлял, что обвинения в его адрес несправедливы.