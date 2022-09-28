Главный тренер ЦСКА Федотов ответил на вопрос о мобилизации

«Думаю, мы о мобилизации немного говорили с игроками. Наверное, тревожная, щекотливая ситуация, но нам помогали работа и тренировки, где мы эти проблемы оставляли за белой линией, выходя на наш зелёный прямоугольник. Этим и спасались: нашей работой и игрой», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.