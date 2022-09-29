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13:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Форвард «Спартака» Соболев признан лучшим игроком РПЛ в сентябре

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев признан лучшим игроком Российской Премьер-Лиги в сентябре, информирует пресс-служба лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Соболев победил в голосовании болельщиков и экспертов, обойдя Дмитрия Полоза («Ростов»), Андрея Мостового («Зенит»), Никиту Бурмистрова («Сочи») и Лукаса Веру («Оренбург»).

Напомним, в сентябре Соболев провёл за «Спартак» 3 матча в чемпионате России и забил в них 3 гола. Также на его счету 1 игра и 1 забитый мяч в Кубке страны.

«Спартак» набрал 19 очков за 10 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 и занимает 5-е место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Зенит» (26). Сегодня, 29 сентября, красно-белые встретятся с сине-бело-голубыми в матче Фонбет Кубка России.

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