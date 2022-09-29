СМИ: в клубе РПЛ накопились долги перед футболистами на сумму более 300 млн рублей

Кроме того, как утверждает «Матч ТВ», футболисты подмосковного клуба еще не получили премиальных выплат за прошлый сезон, по итогам которого заняли 13-е место и сохранили место в РПЛ в переходных матчах.

Информацию уже прокомментировал член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков. Он заявил, что сведениями о накопившихся долгах не располагает.

«У меня нет такой информации. Могу только сказать, что в клубе иногда бывают задержки по выплатам, но они закрываются. В первых числах октября будут очередные платежки. Не стоит забывать, что в клубе поменялось руководство, сейчас делается право подписи», — сказал Терюшков.

По ходу сезона «Химки» уволили двух главных тренеров — Сергея Юрана и Николая Писарева. Также клуб покинул генеральный директор Дмитрий Ульянов — его место занял Николай Оленев, бывший заместитель Терюшкова в Минспорта Подмосковья.

Под руководством Юрана «Химки» в прошлом сезоне спаслись от вылета, а в первых четырех матчах нового чемпионата набрали семь очков и шли на седьмом месте в турнирной таблице. После отставки Юрана «Химки» в шести матчах РПЛ потерпели пять поражений, ограничившись одной ничьей. Сейчас команда занимает 13-е место.