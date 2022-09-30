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11:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Малком о российском гражданстве: «Основная идея — освободить место для легионера в “Зените”

Нападающий «Зенита» Малком в интервью «СЭ» рассказал о том, почему он задумался о получении российского паспорта.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Как появилась идея получения российского паспорта?

— В целом, это общая идея. Не только моя. Если при помощи этого освободится дополнительное место для еще одного иностранца в клубе, то почему нет? Я давно играю в России. Мне здесь очень нравится. И в целом, если это решение приведет к тому, что будет польза для клуба, почему нет?

— То есть, если ты не будешь считаться легионером, то сможешь играть за сборную России?

— Пока что я не думаю об этом. Это вопрос будущего, который еще предстоит обсудить. Многое обдумать.

— Но юридически такая возможность есть?

— Если честно, совершенно не представляю. Основная идея — освободить одно место для легионера в «Зените».

— На каком этапе процесс сейчас?

— Пока ни каком этапе. Все мои мысли о клубном футболе, о поражении в кубке и подготовке к матчу РПЛ с «Ростовом».

— Тебя не смущает, что российский футбол сейчас полностью забанен?

— Совершенно не беспокоит. Я игрок «Зенита», у меня контракт с этим клубом. Хочу приносить пользу. Если мы будем играть в Лиге чемпионов — круто. Если нет, то я буду с командой там, где он будет играть, стараться помогать ей.

18 сентября стало известно, что футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо начали процесс получения российского гражданства.

Малком и Клаудиньо ранее не играли за первую сборную Бразилии, но выступали за олимпийскую сборную, в составе которой выиграли золотые медали на Олимпиаде-2020 в Токио.

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