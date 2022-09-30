Карпин признан лучшим тренером Премьер-лиги в сентябре
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин удостоен приза как тренер месяца по итогам сентябрьских матчей РПЛ, сообщается на официальном сайте лиги.
РостовПремьер-лига: таблица и календарь
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин удостоен приза как тренер месяца по итогам сентябрьских матчей РПЛ, сообщается на официальном сайте лиги.
На награду также претендовали Сергей Семак («Зенит»), Александр Сторожук («Краснодар»), Михаил Галактионов («Нижний Новгород») и Дмитрий Пятибратов («Факел»). Карпин победил по итогам голосований экспертов РПЛ, «Матч Премьер» и болельщиков.
«Ростов» в трех сентябрьских турах РПЛ набрал максимальные девять очков благодаря победам над «Торпедо» (1:0), «Спартаком» (4:2) и «Крыльями Советов» (2:1). Команда ушла на перерыв на втором месте в таблице.