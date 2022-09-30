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13:02 (мск), источник: Sport24

Карпин признан лучшим тренером Премьер-лиги в сентябре

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин удостоен приза как тренер месяца по итогам сентябрьских матчей РПЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

РостовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Sport24

На награду также претендовали Сергей Семак («Зенит»), Александр Сторожук («Краснодар»), Михаил Галактионов («Нижний Новгород») и Дмитрий Пятибратов («Факел»). Карпин победил по итогам голосований экспертов РПЛ, «Матч Премьер» и болельщиков.

«Ростов» в трех сентябрьских турах РПЛ набрал максимальные девять очков благодаря победам над «Торпедо» (1:0), «Спартаком» (4:2) и «Крыльями Советов» (2:1). Команда ушла на перерыв на втором месте в таблице.

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