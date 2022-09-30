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16:19 (мск), источник: Sport24

Зайнутдинов рассказал, как чуть не завершил карьеру в 17 лет: «Операция очень дорогая. Сидел и не знал, что делать»

Полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов рассказал, как чуть не завершил карьеру в 17 лет из-за травмы крестообразных связок колена. По словам футболиста, у него не было денег на операцию, но помогли его партнеры по дублю «Тараза», которые собрали нужную сумму.

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Источник: Sport24

«Я в 17 лет порвал крестообразные связки колена. Возможности не было лететь куда-то в Германию или Россию, потому что операция очень дорогая. Около месяца-полтора просто дома сидел и не знал, что делать. Ребята с дубля “Тараза” собрались, каждый кто сколько мог дал — по тысяче рублей, по две, по три. И так у меня собралось около 70−80 тысяч рублей.

Мы рискнули и сделали операцию в Казахстане в Астане в простой больнице. Так сложилось, что операцию сделали прямо супер. Через пять месяцев я уже играл, но… Тогда я очень жаловался. Даже отцу говорил, что сейчас тяжелый момент, 17 лет, денег нет на операцию, может быть, закончить?» — приводит слова Зайнутдинова пресс-служба ЦСКА.

В текущем сезоне Зайнутдинов провел 10 матчей в РПЛ, не совершив ни одного результативного действия.

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