Чемпионат России по футболу возобновится матчами с участием ЦСКА, «Сочи» и «Локомотива»

Чемпионат России возобновляется после двухнедельной паузы, образовавшейся из-за игр национальных команд. 24 сентября сборная России со счетом 2:1 в товарищеском матче в Бишкеке победила команду Киргизии. Эта игра стала первой для сборной России с ноября 2021 года.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 11, 1.10.2022, 16:30 Химки - ЦСКА -

Наибольший интерес вызывает встреча между подмосковными «Химками» и столичным ЦСКА. Армейцы замыкают тройку лидеров в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 26 очков по итогам 10 туров, и продолжают погоню за лидирующим в чемпионате петербургским «Зенитом», отставание от которого составляет 6 очков. ЦСКА в прошлом туре сенсационно уступил в гостях московскому «Торпедо» и не смог приблизиться к сине-бело-голубым.

«Химки» идут на 13-й строчке, набрав 8 очков, команда не одержала ни одной победы с начала августа. «Химки» подошли к матчу с ЦСКА в оптимальном составе, в то время как за армейцев не сыграют несколько ключевых игроков. Один из лучших бомбардиров ЦСКА Хорхе Караскаль не примет участия в игре из-за дисквалификации, а защитник Игорь Дивеев восстанавливается от травмы. Также под вопросом участие в матче Ивана Облякова и Бахтиёра Зайнутдинова.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 11, 1.10.2022, 14:00 Оренбург - Сочи -

«Локомотив» попытается оторваться от зоны вылета

Игровой день откроет встреча между «Оренбургом» и «Сочи». Действующий серебряный призер РПЛ продолжает борьбу за медали, сочинская команда находится на шестом месте, набрав 17 очков. «Оренбург» попытается закрепиться в середине турнирной таблицы, на данный момент оренбуржцы занимают девятое место, имея в активе 12 очков. «Оренбург» подходит к игре в хорошем настроении, на этой неделе команда в Фонбет — Кубке России победила дома московское «Динамо» в серии пенальти. «Сочи», напротив, на этой неделе уступил в гостях ЦСКА.

«Оренбург» подошел к матчу практически без травм, встречу пропустит нападающий Дмитрий Воробьев, а у «Сочи» не сыграют защитник Кирилл Заика и полузащитник Викторьен Ангбан.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 11, 1.10.2022, 19:00 Локомотив - Урал -

Последний матч субботы пройдет в Москве, столичный «Локомотив» примет екатеринбургский «Урал». «Локомотив» выдал один из худших стартов сезона в своей истории, команда одержала всего 2 победы в 10 встречах и располагается на 12-м месте, набрав 9 очков. Однако в первой игре после паузы на матчи сборных железнодорожники в Кубке России разгромили «Химки» со счетом 5:0, причем четыре гола на свой счет записал новичок команды Педро Габриэл.