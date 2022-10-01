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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
00:18 (мск), источник: ТАСС

Чемпионат России по футболу возобновится матчами с участием ЦСКА, «Сочи» и «Локомотива»

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Программа 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует тремя матчами в субботу. В этот день пройдут встречи «Оренбург» — «Сочи», «Химки» — ЦСКА и «Локомотив» — «Урал».

ЦСКА
Сочи
Локомотив
Химки
Оренбург
УралПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Чемпионат России возобновляется после двухнедельной паузы, образовавшейся из-за игр национальных команд. 24 сентября сборная России со счетом 2:1 в товарищеском матче в Бишкеке победила команду Киргизии. Эта игра стала первой для сборной России с ноября 2021 года.

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 11, 1.10.2022, 16:30

Химки-ЦСКА-

Наибольший интерес вызывает встреча между подмосковными «Химками» и столичным ЦСКА. Армейцы замыкают тройку лидеров в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 26 очков по итогам 10 туров, и продолжают погоню за лидирующим в чемпионате петербургским «Зенитом», отставание от которого составляет 6 очков. ЦСКА в прошлом туре сенсационно уступил в гостях московскому «Торпедо» и не смог приблизиться к сине-бело-голубым.

«Химки» идут на 13-й строчке, набрав 8 очков, команда не одержала ни одной победы с начала августа. «Химки» подошли к матчу с ЦСКА в оптимальном составе, в то время как за армейцев не сыграют несколько ключевых игроков. Один из лучших бомбардиров ЦСКА Хорхе Караскаль не примет участия в игре из-за дисквалификации, а защитник Игорь Дивеев восстанавливается от травмы. Также под вопросом участие в матче Ивана Облякова и Бахтиёра Зайнутдинова.

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 11, 1.10.2022, 14:00

Оренбург-Сочи-

«Локомотив» попытается оторваться от зоны вылета

Игровой день откроет встреча между «Оренбургом» и «Сочи». Действующий серебряный призер РПЛ продолжает борьбу за медали, сочинская команда находится на шестом месте, набрав 17 очков. «Оренбург» попытается закрепиться в середине турнирной таблицы, на данный момент оренбуржцы занимают девятое место, имея в активе 12 очков. «Оренбург» подходит к игре в хорошем настроении, на этой неделе команда в Фонбет — Кубке России победила дома московское «Динамо» в серии пенальти. «Сочи», напротив, на этой неделе уступил в гостях ЦСКА.

«Оренбург» подошел к матчу практически без травм, встречу пропустит нападающий Дмитрий Воробьев, а у «Сочи» не сыграют защитник Кирилл Заика и полузащитник Викторьен Ангбан.

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 11, 1.10.2022, 19:00

Локомотив-Урал-

Последний матч субботы пройдет в Москве, столичный «Локомотив» примет екатеринбургский «Урал». «Локомотив» выдал один из худших стартов сезона в своей истории, команда одержала всего 2 победы в 10 встречах и располагается на 12-м месте, набрав 9 очков. Однако в первой игре после паузы на матчи сборных железнодорожники в Кубке России разгромили «Химки» со счетом 5:0, причем четыре гола на свой счет записал новичок команды Педро Габриэл.

«Урал» также неудачно начал сезон, екатеринбуржцы набрали всего 4 очка в 10 матчах и идут в зоне прямого вылета из высшего дивизиона чемпионата страны, занимая 15-е место. Ситуацию усугубляют травмы, из-за которых игру пропустят полузащитники Олег Шатов, Игорь Коновалов и Вячеслав Подберезкин. У «Локомотива» продолжают лечение защитник Лукас Фассон и полузащитник Рифат Жемалетдинов.

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