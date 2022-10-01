Малком объяснил, почему захотел российский паспорт. Но вопросов меньше не стало
Зачем двум бразильцам менять гражданство?
Зачем двум бразильцам менять гражданство?
Уже две недели мало кто может понять, почему два лидера «Зенита» Малком и Клаудиньо захотели оформить российские паспорта. Первым инсайд об этом выдал журналист Иван Карпов. А на следующий день его подтвердила пресс-служба клуба. Цитата ниже.
«Малком и Клаудиньо действительно захотели получить российское гражданство, это их личная инициатива. Они попросили клуб проконсультировать их в данном вопросе, и мы со своей стороны отправили соответствующие письма о намерениях наших игроков в РФС и Минспорт. Ждём ответа, насколько это реально», — сказали «Чемпионату».
На этом история вроде бы затихла. Но после матча со «Спартаком» всплыла вновь. С новыми подробностями.
Интересно, что всё это время от расспросов уходил представитель игроков Луис Фернандо Гарсия. Хотя обычно он подробно комментирует каждую новость, связанную с его клиентами. Однако на все вопросы по смене гражданства он отвечал односложно. С посылом, что это не к нему. Странная ситуация.
А после матча со «Спартаком» в микст-зоне остановили Малкома. Очевидно, он неохотно отвечал на вопрос о паспорте после такого обидного поражения.
«В целом это общая идея, не только моя. Если при помощи этого освободится дополнительное место ещё для одного иностранца в клубе, то почему нет? Я давно играю в России, мне здесь очень нравится. И в целом, если это решение приведёт к тому, что будет польза для клуба, почему нет.
Основная идея — освободить одно место для легионера в “Зените”. У меня контракт с этим клубом, хочу приносить пользу. Если мы будем играть в Лиге чемпионов, круто. Если нет, то я буду с командой там, где она будет играть, стараться помогать ей», — сказал он.
То есть из его слов мы делаем два вывода. Первый — идея была не только его, но и клуба. Хотя, насколько я понимаю, с предложением пришёл именно Малком. А Клаудиньо как ближайший друг поддержал инициативу. Второй — идея в том, чтобы освободить одно лишнее место для легионера. И она очень спорная.
Но точно известно, что «Зенит» отправил документы и ряд вопросов в РФС и Минспорт по поводу паспортов для бразильцев. И теперь в клубе ждут инструкций и дальнейших действий.
Вот здесь и подходим к тому самому второму пункту, который упомянул Малком. Якобы в случае получения российского гражданства он перестанет быть легионером. Сомневаюсь, что сам игрок разбирается в юридических тонкостях вопроса. Но, вероятно, в соответствии с нынешними правилами даже российский паспорт на руках не изменит его спортивное гражданство. Он по-прежнему будет считаться бразильцем. Соответственно, не сможет выступать за сборную России и считаться в РПЛ россиянином.
Всё дело в том, что Малком и Клаудиньо играли за сборную Бразилии на Олимпийских играх. Это официальное соревнование под эгидой ФИФА. Соответственно, они уже воспринимаются как граждане Бразилии и не имеют права на какое-либо исключение.
Ещё одна популярная теория — снижение налоговой нагрузки. Якобы они как иностранные граждане платят в казну 30 процентов зарплаты. Но это никем не подтверждено. Так как игроки большую часть года проводят в России, то уже наверняка оформили налоговое резидентство. И платят те самые 13 процентов. Так что эта история тоже мимо.
И если дело не в лимите и не в налогах — то в чём тогда? И будет ли получено российское гражданство с учётом событий последнего времени? Пока вопросов куда больше, чем ответов.
Дмитрий Зимин