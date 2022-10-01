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13:45 (мск), источник: Чемпионат.com

«Оренбург» — «Сочи»: составы команд на матч 11-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Сочи» на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

Премьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Хотулёв, Гойкович, Стаматов, Эктов, Аюпов, Марин, Вера, Флорентин, Сычевой.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Макарчук, Мещанинов, Сиссако, Нобоа, Цаллагов, Жоаозиньо, Мелкадзе, Сарвели.

Оренбуржцы занимают девятое место в чемпионате, команда Марцела Лички набрала 12 очков в 10 играх, одержав четыре победы. Подопечные Вадима Гаранина располагаются на шестой строчке с 17 очками. «Зенит» с 26 очками занимает первое место в турнирной таблице.

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