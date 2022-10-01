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16:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российский футболист сделал предложение девушке после гола во время матча

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой сделал предложение своей девушке во время матча 11-го тура чемпионата России по футболу с «Сочи».

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Источник: пресс-служба ФК «Оренбург»

На 44-й минуте Сычевой реализовал пенальти в ворота «Сочи», после чего подбежал к одной из трибун стадиона, где с букетом сделал предложение своей девушке. Она ответила согласием.

Сычевой играет за «Оренбург» с 2021 года. В нынешнем сезоне 26-летний форвард провел 10 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей.

Оренбург
4:1
Первый тайм: 3:0
Сочи
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