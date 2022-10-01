Российский футболист сделал предложение девушке после гола во время матча

Футбол, Премьер-лига, Тур 111.10.2022, 14:00 (МСК UTC+3)Газовик, 3504 зрителя
|Марцел Личка
|Александр Точилин
|Тимур Аюпов(Владимир Сычевой)
|4′
|Тимофей Шипунов(Артем Макарчук)
|69′
|Габриэль Флорентин
|21′
|Владимир Сычевой
|44′
|Джимми Марин
|53′
|90
|Алексей Кеняйкин
|35
|Сослан Джанаев
|3
|Михаил Сиваков
|13
|Сергей Терехов
|15
|Ренато Гойкович
|26
|Артем Мещанинов
|19
|Александр Эктов
|34
|Тимофей Маргасов
|80
|Джимми Марин
|4
|Мусса Сиссако
43′
|23
|Лукас Вера
|16
|Кристиан Нобоа
44′
|4
|Данила Хотулев
51′63′
|17
|Артем Макарчук
|22
|Александр Павловец
|15
|Ибрагим Цаллагов
82′
|11
|Матео Стаматов
29′63′
|28
|Амир Батырев
|25
|Кирилл Печенин
|22
|Жоау Натаилтон Рамос Жоаозиньо
46′
|5
|Тимур Аюпов
72′
|20
|Игорь Юрганов
|55
|Кирилл Капленко
|9
|Георгий Мелкадзе
26′46′
|21
|Габриэль Флорентин
63′
|19
|Тимофей Шипунов
79′
|8
|Иван Башич
|8
|Кирилл Кравцов
|77
|Владимир Сычевой
31′72′
|10
|Владислав Сарвели
26′46′
|9
|Брайан Мансилья
|11
|Лука Джорджевич
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|19
|Удары (всего)
|9
|11
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|5
|9
|Фолы
|5
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Артем Любимов(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Арам Петросян(Россия, Бронницы)
|ВАР
|Алексей Амелин(Россия, Тула)
|Ассистент ВАР
|Николай Еремин(Россия, Москва)