«Оренбург» разгромил «Сочи» в матче РПЛ

Встреча прошла в Оренбурге и завершилась со счетом 4:1. На третьей минуте «Оренбург» вывел вперед полузащитник Тимур Аюпов. Затем преимущество команды увеличили хавбеки Сесар Флорентин, а также Владимир Сычевой и Джимми Марин — с пенальти. На 68-й минуте отставание сочинцев сократил полузащитник Тимофей Шипунов.