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16:34 (мск), источник: Lenta.Ru

«Оренбург» разгромил «Сочи» в матче РПЛ

«Оренбург» разгромил «Сочи» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в Оренбурге и завершилась со счетом 4:1. На третьей минуте «Оренбург» вывел вперед полузащитник Тимур Аюпов. Затем преимущество команды увеличили хавбеки Сесар Флорентин, а также Владимир Сычевой и Джимми Марин — с пенальти. На 68-й минуте отставание сочинцев сократил полузащитник Тимофей Шипунов.

Таким образом, после 11 матчей «Сочи» располагается на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Оренбург» занимает восьмое место с 15 очками.

В следующем туре «Оренбург» примет грозненский «Ахмат» 9 октября, а «Сочи» — московский «Локомотив» днем ранее.

Оренбург
4:1
Первый тайм: 3:0
Сочи
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