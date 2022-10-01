Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Вест Хэм Юнайтед
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
19:30
Вердер
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
19:30
Севилья
Атлетико
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Локомотив
Урал
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Интер
Рома
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Алания
Шинник
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Страсбур
Ренн
02
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Нефтехимик
Акрон
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Кубань
Краснодар-2
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Хетафе
Вальядолид
23
Футбол. Зарубежный
21:45
Эмполи
Милан
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Брентфорд
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Челси
12
Футбол. Зарубежный
17:00
Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
14
Футбол. Зарубежный
17:00
Ливерпуль
Брайтон
33
Футбол. Зарубежный
17:00
Саутгемптон
Эвертон
12
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Ницца
Футбол. Зарубежный
22:00
Мальорка
Барселона
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Унион Б
20
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Боруссия Д
32
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Майнц
21
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Бохум
40
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Штутгарт
32
Футбол. Премьер-лига
16:30
Химки
ЦСКА
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Наполи
Торино
31
Футбол. Первый дивизион
16:00
КАМАЗ
Родина
20
Футбол. Первый дивизион
16:00
Рубин
Арсенал
12
Футбол. Зарубежный
15:00
Кадис
Вильярреал
00
Футбол. Первый дивизион
15:00
Волга
СКА-Хабаровск
00
Футбол. Зарубежный
14:30
Арсенал
Тоттенхэм Хотспур
31
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
Сочи
41
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Волгарь
13
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Динамо Мх
20
Футбол. Первый дивизион
11:45
Уфа
Балтика
02
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
16:30
Химки
ЦСКА
12
14:00
Оренбург
Сочи
41
18.09
Спартак
Локомотив
10
18.09
Краснодар
Химки
31
18.09
Сочи
Факел
11
18.09
Нижний Новгород
Оренбург
02
17.09
Динамо
Зенит
02
17.09
Ростов
Крылья Советов
21
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
19:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Локомотив» — «Урал»: стартовые составы команд

«Локомотив» на своем поле примет «Урал» в матче 11-го тура чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

Локомотив
УралПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 11, 1.10.2022, 19:00

Локомотив0Урал1

«Локомотив»: Худяков, Ненахов, Магкеев, Едвай, Тикнизян, Марадишвили, Карпукас, Миранчук, Керк, Изидор, Педро Габриэл.

Запасные: Гильерме, Савин, Живоглядов, Кузьмичев, Мампасси, Митай, Баринов, Куликов, Игнатьев, Камано, Раков, Раконьяц.

«Урал»: Помазун, Гогличидзе, Бевеев, Бегич, Эмерсон, Газинский, Мишкич, Сиссе, Юшин, Каштанов, Ранджелович.

Запасные: Алексеев, Филипенко, Герасимов, Кулаков, Быковский, Егорычев, Сангатулин, Железнов, Урунов, Влут.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь