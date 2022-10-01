«Локомотив» проиграл аутсайдеру РПЛ

Встреча в Москве завершилась со счетом 4:2 в пользу уральской команды. В составе победителей забитыми мячами отметились нападающие Алексей Каштанов, Александр Юшин, Лазар Ранджелович и полузащитник Даниэль Мишкич.

Несмотря на победу, «Урал» остается одним из аутсайдеров чемпионата. На счету екатеринбургского клуба семь очков, он занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице. «Локомотив» остался на 12-й позиции с девятью очками.