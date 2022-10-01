«Идёт полная деградация команды, они должны уйти». Юрий Сёмин — о ситуации в «Локомотиве»

«Есть ли у меня виденье, что с “Локомотивом” хочет сделать Циннбауэр? У меня нет виденья вообще, что клуб хочет сделать. Идёт полная деградация команды. Миранчук лучше стал играть? Нет. Баринов лучше стал играть? Нет, хуже. Магкеев играет хуже. Каждый игрок “Локомотива” играет хуже своего потенциала. Плутник, Цорн, Леонченко, весь тренерский штаб должен собраться и сказать: “Мы не справились” и уйти», — сказал Сёмин в эфире телеканала «Матч Премьер».