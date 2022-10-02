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16:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Торпедо» сыграло вничью с «Факелом» в матче РПЛ

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Воронежский «Факел» сыграл вничью с московским «Торпедо» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Торпедо
ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Воронеже завершилась со счетом 2:2. У хозяев отличились Хызыр Аппаев (41-я минута) и Сергей Божин (44), в составе столичного клуба забили Игорь Лебеденко (28) и Игорь Смольников (64). На 83-й минуте с поля был удален защитник «Торпедо» Стефан Шапич.

Матчи 11-го тура чемпионата России начинаются с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в ижевской школе.

Лебеденко отличился в возрасте 39 лет 4 месяцев и 5 дней, став самым возрастным автором гола в истории РПЛ, которая была создана в конце 2001 года. Для Смольникова, выступавшего за «Торпедо» в 2006—2007 годах, этот гол стал первым за клуб с 27 апреля 2007 года, когда он поразил ворота ивановского «Текстильщика».

«Факел» набрал 9 очков в 11 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице, московский клуб с 5 очками располагается на последнем месте. В следующем туре воронежцы 8 октября примут лидера чемпионата петербургский «Зенит», «Торпедо» на следующий день сыграет дома с «Нижним Новгородом».

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2:2
Первый тайм: 2:1
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