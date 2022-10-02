«Зенит» победил «Ростов» в центральном матче 11-го тура РПЛ

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Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев голами отметились Малком (14-я минута), Вендел (65) и Далер Кузяев (77). У гостей отличился Николай Комличенко (47).

Матчи 11-го тура чемпионата России начинаются с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в ижевской школе.

«Ростов» прервал 10-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате России. «Зенит» одержал седьмую победу подряд и не проигрывает в чемпионате страны со старта сезона. Петербургский клуб с 29 очками сохраняет лидерство в турнирной таблице. «Ростов» (22) остался на третьем месте.