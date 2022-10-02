Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Реал
Осасуна
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ланс
Лион
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ювентус
Болонья
20
Футбол. Зарубежный
19:30
Жирона
Реал Сосьедад
35
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Динамо
21
Футбол. Премьер-лига
19:00
Нижний Новгород
Спартак
12
Футбол. Зарубежный
19:00
Аталанта
Фиорентина
10
Футбол. Зарубежный
18:30
Лидс
Астон Вилла
00
Футбол. Зарубежный
18:30
Шальке-04
Аугсбург
23
Футбол. Зарубежный
18:05
Монако
Нант
41
Футбол. Зарубежный
17:15
Сельта
Бетис
10
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Хоффенхайм
11
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Ростов
31
Футбол. Зарубежный
16:00
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
63
Футбол. Зарубежный
16:00
Аяччо
Клермон Фут
13
Футбол. Зарубежный
16:00
Осер
Брест
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Тулуза
Монпелье
42
Футбол. Зарубежный
16:00
Труа
Реймс
22
Футбол. Зарубежный
16:00
Лечче
Кремонезе
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Сампдория
Монца
03
Футбол. Зарубежный
16:00
Сассуоло
Салернитана
50
Футбол. Зарубежный
15:00
Эспаньол
Валенсия
22
Футбол. Зарубежный
14:00
Лорьян
Лилль
21
Футбол. Премьер-лига
14:00
Факел
Торпедо
22
Футбол. Зарубежный
13:30
Лацио
Специя
40
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
19:00
Ахмат
Динамо
21
19:00
Нижний Новгород
Спартак
12
16:30
Зенит
Ростов
31
14:00
Факел
Торпедо
22
1.10
Локомотив
Урал
24
1.10
Химки
ЦСКА
12
1.10
Оренбург
Сочи
41
18.09
Спартак
Локомотив
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
19:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» победил «Ростов» в центральном матче 11-го тура РПЛ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 окт — РИА Новости. Футболисты петербургского «Зенита» победили «Ростов» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ростов
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев голами отметились Малком (14-я минута), Вендел (65) и Далер Кузяев (77). У гостей отличился Николай Комличенко (47).

Матчи 11-го тура чемпионата России начинаются с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в ижевской школе.

«Ростов» прервал 10-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате России. «Зенит» одержал седьмую победу подряд и не проигрывает в чемпионате страны со старта сезона. Петербургский клуб с 29 очками сохраняет лидерство в турнирной таблице. «Ростов» (22) остался на третьем месте.

В следующем туре «Зенит» встретится в гостях с воронежским «Факелом» 8 октября, команда Валерия Карпина днем позднее примет «Краснодар».

Зенит
3:1
Первый тайм: 1:0
Ростов
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Трусова не зря ходит на стрип-пластику. Ее новая программа — чистый секс
Сделавшая каминг-аут российская спортсменка взбесила депутата
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь