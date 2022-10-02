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21:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» одержал волевую победу над «Нижним Новгородом»

«Спартак» в гостевом матче 11-го тура чемпионата России победил «Нижний Новгород» — 2:1.

Спартак
Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК «Спартак»

Хозяева открыли счет в первом тайме — отличился Мамаду Майга, но дважды пропустили во втором тайме. В составе красно-белых голы на счету Шамара Николсона и Квинси Промеса (с пенальти).

«Спартак» (22 очка) поднялся на четвертую строчку, «Нижний Новгород» (12 очков) занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

Нижний Новгород
1:2
Первый тайм: 1:0
Спартак
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