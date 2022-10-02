«Спартак» одержал волевую победу над «Нижним Новгородом»
«Спартак» в гостевом матче 11-го тура чемпионата России победил «Нижний Новгород» — 2:1.
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«Спартак» в гостевом матче 11-го тура чемпионата России победил «Нижний Новгород» — 2:1.
Хозяева открыли счет в первом тайме — отличился Мамаду Майга, но дважды пропустили во втором тайме. В составе красно-белых голы на счету Шамара Николсона и Квинси Промеса (с пенальти).
«Спартак» (22 очка) поднялся на четвертую строчку, «Нижний Новгород» (12 очков) занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.