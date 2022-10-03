В РПЛ не осталось места трусости. Как середняки меняют наш футбол

Источник: ФК «Урал»

РПЛ изменилась. И речь тут даже не про изоляцию нашего футбола и не про массовый отъезд легионеров со всеми вытекающими последствиями. У изменений в лиге куда более тонкий почерк — они скорее философские, чем структурные. Вспомните, как годами характеризовали чемпионат России заезжие тренеры и игроки: чаще всего в их спичах фигурировали слова «борьба» и «единоборства».

Сезон за сезоном в РПЛ действовало незамысловатое правило — золото берет тот, кто лучше всех научится взламывать «автобусы», которые паркуют в своей штрафной команды из второй половины таблицы. Курбан Бердыев возвел закрытый контратакующий стиль в абсолют, показав, что с ним можно не только побеждать «Барселону» на «Камп Ноу», но и брать трофеи на длинной дистанции. Но сейчас матчи премьер-лиги все реже напоминают толкучку в метро в час пик, когда атакующие фавориты пытаются придумать, как сквозь скопившуюся в чужой штрафной толпу пропихнуть мяч в ворота. Тезис об изменении футбольного мышления особенно очевиден по итогам 11-го тура РПЛ.

Тренер «Химок» Спартак Гогниев в перерыве матча с ЦСКА меняет вратаря, а после финального свистка объясняет, что сделано это для налаживания выхода из обороны через короткие передачи. Во встрече с российским грандом «Химки» владели мячом 62 процента времени. Поражение от армейцев ожидаемо, но видно, что Гогниев ставит в Подмосковье тот же смелый футбол, с которым он жег с «Аланией» в ФНЛ. При Спартаке «Химки» стали самым прессингующим клубом лиги, что подтверждает статистика.

С «Ростовом» примерно та же история. Команда Карпина уступила в Санкт-Петербурге со счетом 1:3, но выдала равный с «Зенитом» процент владения. Дончане не боялись прессинга самого сильного коллектива страны и последовательно разыгрывали мяч от ворот низом, хотя впереди у них вышел огромный Комличенко, умеющий бороться в воздухе. В перерыве при счете 0:1 защитника гостей Чернова спросили, не стоит ли упростить игру. Тот ответил, что ростовчане продолжат гнуть свою линию, используя короткий и средний пасы. Результата в конкретном случае это не принесло, но именно с таким стилем Карпин пока идет на третьем месте.

«Зенит» отыгрался на «Ростове» за провал со «Спартаком» 14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий

«Факел» дома против «Торпедо» реализовал наработки стандартных положений. Но интересно другое — при самом дешевом составе в лиге (по оценке transfermarkt.de) новичок РПЛ старается играть в давление, а экс-тренер воронежцев Олег Василенко говорил, что главная задача его футболистов — заставить соперника ошибаться. Вне зависимости от статуса.

Крупная победа «Оренбурга» над «Сочи» (4:1) осталась за пределами внимания широкой публики. Но эти две не самые сильные по составу команды — в топ-5 РПЛ по числу ударов и xG (ожидаемым голам).

«Нижний Новгород» и «Ахмат» не играют во владение, предпочитая вертикальный футбол, но и здесь видны четкие паттерны как при обороне, так и выходах на чужую половину поля. Волжане бились со «Спартаком» и уступили из-за решившего исход пенальти, грозненцы превзошли «Динамо» на своем поле (2:1), использовав свои сильные стороны.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 11, 1.10.2022, 19:00 Локомотив 2 Урал 4

Феерическую победу «Урала» в Москве над «Локомотивом» (4:2) можно выносить за скобки из-за бардака, который творится у красно-зеленых. Но и тут была видна тренерская мысль Виктора Гончаренко. Не просто так клуб из Екатеринбурга занимает уже 6-е место в РПЛ по владению мячом.

Да, смелый футбол и желание играть от себя не гарантируют результат командам из середины и подвала таблицы. Наоборот, при не самом высоком техническом оснащении футболистов это провоцируют привозы в простых ситуациях. Но важно, что все больше клубов отходят от древней парадигмы «главное — счет на табло», когда сохранение минимального преимущества или удержание ничьей становится идеей фикс. Сейчас, когда российский футбол оказался в вакууме, а легионеры освободили места доморощенным, развитие современных принципов игры куда важнее места в турнире. И радует, что РПЛ движется именно в этом направлении, оставив за спиной трусливые догмы прошлого десятилетия.