Семак оценил желание легионеров «Зенита» получить российский паспорт

«Это здорово и замечательно. Это помощь клубу. Малкому с Клаудиньо нравится жить в России», — сказал специалист. Семак добавил, что игроки получат налоговые преференции после смены гражданства.

30 сентября Малком назвал причины, по которым он решил поменять паспорт. «При помощи этого освободится дополнительное место для еще одного иностранца в клубе», — сказал футболист.

О желании бразильских игроков получить гражданство России стало известно 19 сентября. Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В составе петербургской команды он стал трехкратным чемпионом России, трижды завоевал Суперкубок страны и стал победителем Кубка России. Клаудиньо присоединился к сине-бело-голубым в 2021 году и вместе с клубом стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.