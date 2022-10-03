Футболисты «Зенита» отправятся в Воронеж на матч с «Факелом» через Тамбов
До Воронежа клуб будет добираться на автобусе.
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До Воронежа клуб будет добираться на автобусе.
МОСКВА, 3 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Действующий чемпион России по футболу «Зенит» будет добираться на матч 12-го тура Мир — Российской премьер-лиги с «Факелом» в Воронеж через Тамбов. Об этом ТАСС в понедельник рассказал генеральный директор клуба Александр Медведев.
«Мы туда полетим до Тамбова, а потом отправимся в Воронеж на автобусе», — сказал Медведев.
Матч «Факел» — «Зенит» состоится 8 октября и начнется в 14:00 мск. В настоящее время Росавиация наложила временный запрет на полеты в 11 российских аэропортов, включая Воронеж.