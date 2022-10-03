Футболисты «Зенита» отправятся в Воронеж на матч с «Факелом» через Тамбов

МОСКВА, 3 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Действующий чемпион России по футболу «Зенит» будет добираться на матч 12-го тура Мир — Российской премьер-лиги с «Факелом» в Воронеж через Тамбов. Об этом ТАСС в понедельник рассказал генеральный директор клуба Александр Медведев.

«Мы туда полетим до Тамбова, а потом отправимся в Воронеж на автобусе», — сказал Медведев.