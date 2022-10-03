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16:40 (мск), источник: ТАСС

Боснийский футболист Хаджикадунич заявил о нежелании возвращаться в «Ростов»

Защитник на данный момент выступает за шведский «Мальмё» на правах аренды.

РостовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 3 октября. Боснийский защитник Деннис Хаджикадунич не планирует возвращаться в футбольный клуб «Ростов» после окончания арендного соглашения со шведским «Мальмё». Комментарий игрока в понедельник приводит шведская газета Expressen.

«Так говорит мой инстинкт. Я не хочу возвращаться туда, учитывая ситуацию в стране. Я не поддерживаю связь с “Ростовом”. Я сосредоточен на игре за “Мальмё” и сборную Боснии и Герцеговины», — сказал Хаджикадунич.

Также футболист прокомментировал возможное проведение товарищеского матча между сборными России и Боснии и Герцеговины. «Мы не получали никакой информации, — с казал он. — Диалог происходит между федерациями, мы, игроки, ничего не знаем. Я поговорю с национальной футбольным союзом или с тренером».

Хаджикадунич является воспитанником «Мальмё», за основную команду он выступал с 2016 по 2018 год и стал чемпионом Швеции в сезоне-2017. С 2018 года защитник выступал за «Ростов», в составе которого провел 69 игр, забил три гола и отдал три результативные передачи. В составе сборной Боснии и Герцеговины игрок провел 19 матчей.

Пресс-служба Футбольного союза Боснии и Герцеговины 9 сентября объявила о том, что национальная команда 19 ноября в Санкт-Петербурге проведет товарищеский матч против сборной России. В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) в тот же день отметили, что существует принципиальная договоренность о проведении этой игры. В организации подчеркнули, что вся иная информация, касающаяся этой встречи, будет опубликована дополнительно. На следующий день Украинская ассоциация футбола (УАФ) призвала Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не допустить проведения товарищеского матча между сборными России и Боснии и Герцеговины. Президент Футбольного союза Боснии и Герцеговины Вико Зелькович заявил, что целесообразность проведения товарищеского матча со сборной России будет обсуждаться на тематической сессии Футбольного союза Боснии и Герцеговины в октябре.

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