Боснийский футболист Хаджикадунич заявил о нежелании возвращаться в «Ростов»

ТАСС, 3 октября. Боснийский защитник Деннис Хаджикадунич не планирует возвращаться в футбольный клуб «Ростов» после окончания арендного соглашения со шведским «Мальмё». Комментарий игрока в понедельник приводит шведская газета Expressen.

«Так говорит мой инстинкт. Я не хочу возвращаться туда, учитывая ситуацию в стране. Я не поддерживаю связь с “Ростовом”. Я сосредоточен на игре за “Мальмё” и сборную Боснии и Герцеговины», — сказал Хаджикадунич.

Также футболист прокомментировал возможное проведение товарищеского матча между сборными России и Боснии и Герцеговины. «Мы не получали никакой информации, — с казал он. — Диалог происходит между федерациями, мы, игроки, ничего не знаем. Я поговорю с национальной футбольным союзом или с тренером».

Хаджикадунич является воспитанником «Мальмё», за основную команду он выступал с 2016 по 2018 год и стал чемпионом Швеции в сезоне-2017. С 2018 года защитник выступал за «Ростов», в составе которого провел 69 игр, забил три гола и отдал три результативные передачи. В составе сборной Боснии и Герцеговины игрок провел 19 матчей.