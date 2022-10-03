Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лестер
Ноттингем Форест
30
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Райо Вальекано
Эльче
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Верона
Удинезе
11
Футбол. Премьер-лига
19:00
Крылья Советов
Краснодар
00
Футбол. Еврокубки
4.10
Бавария
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
4.10
Марсель
Спортинг
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
19:00
Крылья Советов
Краснодар
00
2.10
Ахмат
Динамо
21
2.10
Нижний Новгород
Спартак
12
2.10
Зенит
Ростов
31
2.10
Факел
Торпедо
22
1.10
Локомотив
Урал
24
1.10
Химки
ЦСКА
12
1.10
Оренбург
Сочи
41
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
21:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Крылья Советов» и «Краснодар» сыграли вничью в заключительном матче 11-го тура РПЛ

«Крылья Советов» и «Краснодар» сыграли вничью со счетом 0:0 в заключительном матче 11-го тура РПЛ.

Крылья Советов
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК «Краснодар»

Лучший шанс отличиться самарцы упустили в концовке матча, когда защитник Роман Евгеньев бил головой с близкой дистанции, но голкипер Матвей Сафонов вытащил мяч с самой ленточки.

Также на 55-й и 58-й минутах матча «Крылья Советов» — «Краснодар» арбитр Алексей Сухой дважды ошибочно не наказал гостей пенальти.

«Крылья» не могут победить на протяжении четырех матчей подряд. Команда идет на 11-м месте (11 очков). «Краснодар» остался на пятой строчке, набрав 21 очко.

В следующем туре «быки» 9 октября сыграют на выезде против «Ростова». «Крылья» в этот же день в гостях встретятся со «Спартаком».

Крылья Советов
0:0
Первый тайм: 0:0
Краснодар
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь