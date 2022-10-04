Андрей Талалаев раскрыл сумму перехода Гамида Агаларова в «Ахмат»

«Агаларов — дорогая покупка для “Ахмата”? 100 миллионов рублей — это много? Мы же не враги себе. Выходит Конате и забивает, мы должны посадить его? Выходит Вова Ильин и тоже забивает, я должен его убрать?» — сказал Талалаев в видео, опубликованном на YouTube-канале «Коммент. Шоу».