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11:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Андрей Талалаев раскрыл сумму перехода Гамида Агаларова в «Ахмат»

«Ахмат» заплатил «Уфе» за переход нападающего Гамида Агаларова 100 млн рублей. Об этом сообщил бывший главный тренер грозненской команды Андрей Талалаев.

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Источник: РИА "Новости"

«Агаларов — дорогая покупка для “Ахмата”? 100 миллионов рублей — это много? Мы же не враги себе. Выходит Конате и забивает, мы должны посадить его? Выходит Вова Ильин и тоже забивает, я должен его убрать?» — сказал Талалаев в видео, опубликованном на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

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22-летний Гамид Агаларов стал футболистом «Ахмата» в июле 2022 года. За новую команду нападающий в девяти матчах провёл на поле 427 минут и забил один мяч. В прошлом сезоне форвард стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги в составе «Уфы». На его счету 19 голов.

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