Экс-футболист «Ахмата» рассказал о дорогом подарке Рамзана Кадырова

«Кадыров как-то подарил мне бутсы с бриллиантами. Позвонил мне и пригласил на ужин к себе в резиденцию. Там он вручил мне большую коробку. Когда увидел, что внутри — офигел. Подумал: “Это реально бутсы с бриллиантами?!” Эти бутсы до сих пор хранятся у меня — лежат дома в сейфе», — приводит слова футболиста Sport24.

«Сколько могут стоить такие бутсы? Честно, не знаю. Для меня этот подарок дорог не в материальном плане, а в душевном. У всего в мире есть цена, но хорошее отношение к себе не купишь. Когда люди ценят тебя не только за то, какой ты футболист, но и за то, какой человек — это бесценно», — добавил бразилец.