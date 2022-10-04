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12:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-футболист «Ахмата» рассказал о дорогом подарке Рамзана Кадырова

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Бывший полузащитник грозненского «Ахмата» Маурисио рассказал о необычном подарке от главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.

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Источник: РИА "Новости"

«Кадыров как-то подарил мне бутсы с бриллиантами. Позвонил мне и пригласил на ужин к себе в резиденцию. Там он вручил мне большую коробку. Когда увидел, что внутри — офигел. Подумал: “Это реально бутсы с бриллиантами?!” Эти бутсы до сих пор хранятся у меня — лежат дома в сейфе», — приводит слова футболиста Sport24.

Маурисио отметил, что очень ценит этот подарок, так как он говорит о хорошем отношении к нему.

«Сколько могут стоить такие бутсы? Честно, не знаю. Для меня этот подарок дорог не в материальном плане, а в душевном. У всего в мире есть цена, но хорошее отношение к себе не купишь. Когда люди ценят тебя не только за то, какой ты футболист, но и за то, какой человек — это бесценно», — добавил бразилец.

Маурисио выступал за «Ахмат» с 2010 по 2015 год. С сентября 2022 года 33-летний полузащитник играет за «Родину» в Первой лиге.

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