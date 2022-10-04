Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:45
Бавария
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
19:45
Марсель
Спортинг
Футбол. Еврокубки
22:00
Ливерпуль
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
22:00
Аякс
Наполи
Футбол. Еврокубки
22:00
Порту
Байер
Футбол. Еврокубки
22:00
Брюгге
Атлетико
Футбол. Еврокубки
22:00
Интер
Барселона
Футбол. Еврокубки
22:00
Айнтрахт Ф
Тоттенхэм Хотспур
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
3.10
Крылья Советов
Краснодар
00
2.10
Ахмат
Динамо
21
2.10
Нижний Новгород
Спартак
12
2.10
Зенит
Ростов
31
2.10
Факел
Торпедо
22
1.10
Локомотив
Урал
24
1.10
Химки
ЦСКА
12
1.10
Оренбург
Сочи
41
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
16:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Кто в РПЛ камбэчит чаще всех. «Спартак» — очень хорош, а за «Динамо» грустно

Что с характером у бело-голубых?

Спартак
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Чемпионат.com

В РПЛ сыграно 11 туров — больше трети дистанции. Мы подсчитали, какие клубы за это время набрали больше всего очков после того, как уступали в счёте. Вот полный расклад.

«Спартак» и «Крылья Советов» — 7 очков

Лидерство в рейтинге удерживают сразу две команды. Московский клуб семь раз уступал по ходу матчей и трижды при этом набирал очки. «Спартак» одержал волевые победы во встречах с «Факелом» (4:1) и «Пари НН» (2:1) и ушёл от поражения в игре с «Ахматом» (1:1). Что касается «Крыльев», то они семь раз уступали по ходу матчей и потерпели четыре поражения. Команда Игоря Осинькина набирала очки в играх с «Оренбургом» (4:2), «Торпедо» (1:1) и «Ахматом» (2:1).

«Пари НН» — 6 очков

Нижегородский клуб девять раз по ходу сезона проигрывал по ходу дела — худший результат в лиге наряду с «Торпедо». В итоге «Пари НН» четыре раза набирал очки, причём трижды уходил от поражений в матчах с московскими командами. Команда Михаила Галактионова оставила без побед «Локомотив» (1:1), ЦСКА (2:2), «Динамо» (2:2) и обыграла «Факел» (3:1).

«Ростов» — 5 очков

Один из лидеров чемпионата уступал в счёте по ходу четырёх матчей. В последнем туре команда Валерия Карпина всё-таки проиграла «Зениту» (1:3), а в остальных случаях обязательно набирала очки. Так было и с «Динамо» (1:1), и с «Сочи» (2:2), и со «Спартаком» (4:2).

Источник: Чемпионат.com

«Факел» — 4 очка

Воронежский клуб побывал в роли догоняющего восемь раз и четырежды сыграл вничью. Особенно запомнился камбэк «Факела» в первом домашнем матче сезона с «Динамо» (3:3). Тогда воронежцы отыгрались с 0:2 и 2:3. Помимо этого, «Факел» ушёл от поражения во встречах с «Краснодаром» (2:2), «Крыльями Советов» (1:1) и «Торпедо» (2:2).

«Зенит», ЦСКА, «Ахмат» и «Оренбург» — 3 очка

Чемпион России всего раз в сезоне уступал по ходу матча. В Москве сине-бело-голубые первыми пропустили от «Спартака», но в итоге победили со счётом 2:1. ЦСКА одержал волевую победу над «Факелом», превратив 0:1 в 4:1. Кстати, воронежцы пострадали и от «Ахмата» — вели 1:0, но проиграли (победный мяч забил Гамид Агаларов). «Оренбург» испортил дебют Спартаку Гогниеву на посту главного тренера «Химок» (3:1).

«Локомотив» — 2 очка

Оба камбэка железнодорожники провернули в домашних матчах. «Ростову» дважды уступали в счёте, но всё-таки сыграли вничью (2:2), а с «Крыльями» (1:1) спаслись благодаря реализованному Миранчуком пенальти в концовке. Кстати, с «Ростовом» красно-зелёные тоже отыгрались на последних минутах.

«Краснодар», «Сочи», «Химки», «Торпедо» — 1 очко

Сразу три команды из этого списка уходили от поражения в матчах с «Факелом». Встречи с «Краснодаром» и «Торпедо» завершились со счётом 2:2, а с «Сочи» — 1:1. А «Химки» отобрали очки у «Зенита» (1:1), когда подмосковную команду ещё тренировал Сергей Юран.

Источник: Чемпионат.com

«Динамо» и «Урал» — 0 очков

Две команды чемпионата ещё не набирали очков, уступая в счёте. У «Динамо» было три таких матча, у «Урала» — восемь.

Кирилл Закатченко

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Патриот Чечни против патриота США. Нас ждёт самый политический бой в UFC?
«Это катастрофа». Комментарии на приговор экс-директору «Чертаново»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь