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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
15:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Американская футболистка одной фразой описала впечатления от России

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Американская футболистка московского «Локомотива» Кайлан Уиллиамс рассказала о своих первых впечатлениях после переезда в Россию.

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«Мое первое впечатление от России было: “Вау, снег не кончается!” В первый же день после тренировки я поехала смотреть Красную площадь вместе с одноклубницей Алиной Мягковой. Была пурга, мы гуляли, а потом зашли в ГУМ. Тогда же я впервые побывала в московском метро и узнала, как работает транспорт в городе», — приводит ее слова «Лента.ру».

Уиллиамс призналась, что в США ее пытались отговорить от перехода в российский клуб.

«Всему виной стереотипы, которые окружают Россию. У некоторых были сомнения из-за политической ситуации. Но точно так же в свое время мне советовали не ехать в Израиль, а я все равно поехала», — добавила спортсменка.

Кайлан Уиллиамс выступает за «Локомотив» с марта 2021 года. Ранее она играла в израильском клубе «Рамат-ха-Шарон».

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