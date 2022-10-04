Американская футболистка одной фразой описала впечатления от России

«Мое первое впечатление от России было: “Вау, снег не кончается!” В первый же день после тренировки я поехала смотреть Красную площадь вместе с одноклубницей Алиной Мягковой. Была пурга, мы гуляли, а потом зашли в ГУМ. Тогда же я впервые побывала в московском метро и узнала, как работает транспорт в городе», — приводит ее слова «Лента.ру».
«Всему виной стереотипы, которые окружают Россию. У некоторых были сомнения из-за политической ситуации. Но точно так же в свое время мне советовали не ехать в Израиль, а я все равно поехала», — добавила спортсменка.
Кайлан Уиллиамс выступает за «Локомотив» с марта 2021 года. Ранее она играла в израильском клубе «Рамат-ха-Шарон».