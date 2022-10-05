«Зениту» сильно помогли в матче тура, но это исключение. Таблица ошибок судей РПЛ

Комличенко сыграл в мяч первым, и это самый главный критерий. Многие скажут, что нога шла сверху вниз и было опасно. Но для кого это было опасно? Есть игровое расстояние. И в момент, когда Комличенко сыграл в мяч, Ловрен промахнулся и попал ему по стопе.