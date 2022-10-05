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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
10:31 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зениту» сильно помогли в матче тура, но это исключение. Таблица ошибок судей РПЛ

А «Уралу» вообще повезло впервые.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Чемпионат.com

«Чемпионат» продолжает следить за судейскими косяками в нашем футболе. Мы обновляем таблицу с ошибками арбитров на основе экспертизы Игоря Федотова.

Напомним, в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или не засчитали гол;
  • ошибочно (или нет) ли показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Источник: Чемпионат.com

Ошибки судей в 11-м туре

В минувшем туре арбитры допустили достаточно большое количество ошибок.

  • Артём Любимов ошибочно удалил защитника «Сочи» Сиссако в матче с «Оренбургом» (1:4);
  • Сергей Иванов принял неверное решение, удалив футболиста «Локомотива» Ненахова в игре с «Уралом» (2:4);
  • тот же Иванов неверно удалил игрока «Урала» Сунгатулина в концовке матча;
  • Владимир Москалёв не назначил пенальти в ворота «Зенита» за фол Ловрена на Комличенко;
  • Алексей Сухой не удалил защитника «Краснодара» Кайо в матче с «Крыльями Советов» (0:0).

Комличенко сыграл в мяч первым, и это самый главный критерий. Многие скажут, что нога шла сверху вниз и было опасно. Но для кого это было опасно? Есть игровое расстояние. И в момент, когда Комличенко сыграл в мяч, Ловрен промахнулся и попал ему по стопе.

Игорь Федотов
футбольный арбитр

Таблица грубых ошибок судей после 11 туров

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу команды
«Урал»81
«Локомотив»62
«Краснодар»43
«Химки»33
«Крылья Советов»
32
«Торпедо»
30
«Факел»
21
«Сочи»
21
«Пари НН»
24
ЦСКА12
«Зенит»
12
«Динамо»
12
«Ростов»
14
«Оренбург»
15
«Ахмат»
15
«Спартак»
15

Кирилл Закатченко

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