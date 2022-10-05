«Зениту» сильно помогли в матче тура, но это исключение. Таблица ошибок судей РПЛ
А «Уралу» вообще повезло впервые.
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
А «Уралу» вообще повезло впервые.
«Чемпионат» продолжает следить за судейскими косяками в нашем футболе. Мы обновляем таблицу с ошибками арбитров на основе экспертизы Игоря Федотова.
Напомним, в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:
В минувшем туре арбитры допустили достаточно большое количество ошибок.
Комличенко сыграл в мяч первым, и это самый главный критерий. Многие скажут, что нога шла сверху вниз и было опасно. Но для кого это было опасно? Есть игровое расстояние. И в момент, когда Комличенко сыграл в мяч, Ловрен промахнулся и попал ему по стопе.
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|«Урал»
|8
|1
|«Локомотив»
|6
|2
|«Краснодар»
|4
|3
|«Химки»
|3
|3
|«Крылья Советов»
|3
|2
|«Торпедо»
|3
|0
|«Факел»
|2
|1
|«Сочи»
|2
|1
|«Пари НН»
|2
|4
|ЦСКА
|1
|2
|«Зенит»
|1
|2
|«Динамо»
|1
|2
|«Ростов»
|1
|4
|«Оренбург»
|1
|5
|«Ахмат»
|1
|5
|«Спартак»
|1
|5
Кирилл Закатченко