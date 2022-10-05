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13:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Американская футболистка назвала россиян недружелюбными

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Американская футболистка московского «Локомотива» Кайлан Уиллиамс рассказала, почему считает россиян недружелюбными.

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«Некоторые стереотипы о России определенно подтверждаются. Например, о том, что россияне недружелюбные. В продуктовом магазине незнакомец вполне может начать грубо толкать тебя тележкой, потому что думает, что ты слишком медленный», — приводит ее слова «Лента.ру».

Кайлан Уиллиамс выступает за «Локомотив» с марта 2021 года. Ранее она играла в израильском клубе «Рамат-ха-Шарон».

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