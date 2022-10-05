Американская футболистка назвала россиян недружелюбными

«Некоторые стереотипы о России определенно подтверждаются. Например, о том, что россияне недружелюбные. В продуктовом магазине незнакомец вполне может начать грубо толкать тебя тележкой, потому что думает, что ты слишком медленный», — приводит ее слова «Лента.ру».