Американская футболистка назвала россиян недружелюбными
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Американская футболистка московского «Локомотива» Кайлан Уиллиамс рассказала, почему считает россиян недружелюбными.
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Американская футболистка московского «Локомотива» Кайлан Уиллиамс рассказала, почему считает россиян недружелюбными.
«Некоторые стереотипы о России определенно подтверждаются. Например, о том, что россияне недружелюбные. В продуктовом магазине незнакомец вполне может начать грубо толкать тебя тележкой, потому что думает, что ты слишком медленный», — приводит ее слова «Лента.ру».
Кайлан Уиллиамс выступает за «Локомотив» с марта 2021 года. Ранее она играла в израильском клубе «Рамат-ха-Шарон».