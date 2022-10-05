В РФС исключили вероятность отмены закона о Fan ID

«Правительство считает, что это нужный закон, и он должен быть реализован. Правительство приняло это решение, мы понимаем, чем оно руководствовалось, — сказал Дюков. — Что касается вопросов обеспечения безопасности, то это ответственность Правительства и правоохранительных органов. И если что‑то происходит, то ответственность будут нести они, а не вы или РФС».

Дюков заявил, что к данному моменту карты болельщика оформили 270 000 человек, а прирост составляет 15 000 в неделю. По его словам, отказ в оформлении заявок получили лишь 23 человека. Большей части из них не одобрили получение Fan ID в связи с совершенными ранее административными правонарушениями.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении Fan ID для доступа на спортивные соревнования 30 декабря 2021 г. Пять месяцев спустя, 1 июня, 2022 г. закон вступил в силу.

В сезоне 2022/23 карты болельщика необходимы для доступа на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ). Система внедряется постепенно. В первой части сезона проход по Fan ID осуществляется на стадионы в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. В весенней части сезона персонифицированные карты потребуются для доступа на арены всех 16 клубов РПЛ.

Внедрение Fan ID уже сказалось негативно на посещаемости матчей. Например, «Ростов» на домашних матчах чемпионата России лишь раз собрал более 10 000 зрителей (11 сентября на встречу со «Спартаком» пришло 10 797 человек). В то же время посмотреть матч «Ростов» — «Динамо» в Кубке России, где Fan ID не требуется, собрались 28 913 болельщиков.

Болельщики оформляют Fan ID в придачу к покупке билетов или абонементов. Подать заявку на документ можно через сайт Госуслуг. После этого необходимо явиться для подтверждения личности в МФЦ. Дюков заявил, что часть критики закона о Fan ID можно было бы снять, разрешив проходить верификацию дистанционно.