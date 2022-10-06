Экс-игрок «Краснодара» включил Сафонова в топ-10 вратарей мира
Бывший полузащитник «Краснодара» Леон Сабуа считает российского голкипера команды из Краснодара Матвея Сафонова одним из 10 лучших голкиперов мира.
Бывший полузащитник «Краснодара» Леон Сабуа считает российского голкипера команды из Краснодара Матвея Сафонова одним из 10 лучших голкиперов мира.
«Безусловно. Для меня Матвей Сафонов — лучший голкипер в России, какой год подряд он это подтверждает. Для меня он входит в десятку лучших вратарей мира», — приводит слова Сабуа Metaratings.
В текущем сезоне Сафонов принял участие в 13 матчах своей команды. Он сыграл 11 матчей в чемпионате страны, в которых пропустил 14 мячей и четыре раза сыграл «на ноль». Также у него две игры в Кубке России, в одной из которых он голов не пропустил, а в другой в его ворота было забито два мяча.
«Краснодар» набрал 21 очко и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является действующий чемпион России санкт-петербургский «Зенит» (29). В тройку лидеров входят также ЦСКА (23) и «Ростов» (22).