Экс-игрок «Краснодара» включил Сафонова в топ-10 вратарей мира

«Безусловно. Для меня Матвей Сафонов — лучший голкипер в России, какой год подряд он это подтверждает. Для меня он входит в десятку лучших вратарей мира», — приводит слова Сабуа Metaratings.

В текущем сезоне Сафонов принял участие в 13 матчах своей команды. Он сыграл 11 матчей в чемпионате страны, в которых пропустил 14 мячей и четыре раза сыграл «на ноль». Также у него две игры в Кубке России, в одной из которых он голов не пропустил, а в другой в его ворота было забито два мяча.