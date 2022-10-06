Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:45
Цюрих
ПСВ
Футбол. Еврокубки
19:45
ХИК
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
19:45
Мальме
Унион Б
Футбол. Еврокубки
19:45
Шериф
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
19:45
Омония
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
19:45
Штурм
Лацио
Футбол. Еврокубки
19:45
Црвена Звезда
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
19:45
Монако
Трабзонспор
Футбол. Еврокубки
19:45
Андерлехт
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Еврокубки
19:45
Силькеборг
Стяуа
Футбол. Еврокубки
19:45
Лех
Хапоэль Беэр-Шева
Футбол. Еврокубки
19:45
Словацко
Ницца
Футбол. Еврокубки
19:45
Днепр-1
Вадуц
Футбол. Еврокубки
19:45
Мольде
Шэмрок Роверс
Футбол. Еврокубки
19:45
Сивасспор
Балкани
Футбол. Еврокубки
19:45
Пюник
Жальгирис В
Футбол. Еврокубки
22:00
Арсенал
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
22:00
Ренн
Динамо К
Футбол. Еврокубки
22:00
Фенербахче
АЕК Л
Футбол. Еврокубки
22:00
Рома
Бетис
Футбол. Еврокубки
22:00
Брага
Юнион
Футбол. Еврокубки
22:00
Мидтьюлланн
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
22:00
Олимпиакос П
Карабах
Футбол. Еврокубки
22:00
Фрайбург
Нант
Футбол. Еврокубки
22:00
Хартс
Фиорентина
Футбол. Еврокубки
22:00
РФШ
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
22:00
Вильярреал
Аустрия
Футбол. Еврокубки
22:00
Кельн
Партизан
Футбол. Еврокубки
22:00
АЗ
Аполлон
Футбол. Еврокубки
22:00
Гент
Юргорден
Футбол. Еврокубки
22:00
Славия Пр
ЧФР
Футбол. Еврокубки
22:00
Базель
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
5.10
Челси
Милан
30
Футбол. Еврокубки
5.10
Реал
Шахтер
21
Футбол. Еврокубки
5.10
Манчестер Сити
Копенгаген
50
Футбол. Еврокубки
5.10
Севилья
Боруссия Д
14
Футбол. Еврокубки
5.10
Ювентус
Маккаби Хайфа
31
Футбол. Еврокубки
5.10
Бенфика
ПСЖ
11
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
3.10
Крылья Советов
Краснодар
00
2.10
Ахмат
Динамо
21
2.10
Нижний Новгород
Спартак
12
2.10
Зенит
Ростов
31
2.10
Факел
Торпедо
22
1.10
Локомотив
Урал
24
1.10
Химки
ЦСКА
12
1.10
Оренбург
Сочи
41
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
09:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-игрок «Краснодара» включил Сафонова в топ-10 вратарей мира

Бывший полузащитник «Краснодара» Леон Сабуа считает российского голкипера команды из Краснодара Матвея Сафонова одним из 10 лучших голкиперов мира.

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Безусловно. Для меня Матвей Сафонов — лучший голкипер в России, какой год подряд он это подтверждает. Для меня он входит в десятку лучших вратарей мира», — приводит слова Сабуа Metaratings.

В текущем сезоне Сафонов принял участие в 13 матчах своей команды. Он сыграл 11 матчей в чемпионате страны, в которых пропустил 14 мячей и четыре раза сыграл «на ноль». Также у него две игры в Кубке России, в одной из которых он голов не пропустил, а в другой в его ворота было забито два мяча.

«Краснодар» набрал 21 очко и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является действующий чемпион России санкт-петербургский «Зенит» (29). В тройку лидеров входят также ЦСКА (23) и «Ростов» (22).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Патриот Чечни против патриота США. Нас ждёт самый политический бой в UFC?
«Это катастрофа». Комментарии на приговор экс-директору «Чертаново»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь